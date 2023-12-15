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Bağımlılık yaşı 12’ye düştü

15 Aralık 2023, Cuma 15:52
Dijital çağın büyük bir getirisi olan akıllı telefon, tablet ve bilgisayarlarda çıkan sanal oyun reklamları kumar bağımlığında çocukları da tehdit ettiğini belirten Uzman Psikolog İlknur Çelik, kumar bağımlılığı 12 yaşa kadar indi. Sadece kumarda değil diğer bağımlılık türlerinde de yaş aralığı düştü” dedi.

Dijital çağın büyük bir getirisi olan akıllı telefon, tablet ve bilgisayarlarda çıkan sanal oyun reklamları kumar bağımlığında çocukları da tehdit ediyor. Uzman Psikolog İlknur Çelik, çocukları bekleyen tehlikeye dikkat çekerken, “Bu yaşlarda mantık çok devrede olmadığı için direkt çocuklar ödül konulan online oyunlara başvurabiliyorlar. Bu yüzden de kumar bağımlılığı 12 yaşa kadar indi aslında ama literatürlerde 15 olarak geçiyor. Sadece kumarda da değil mesela burada da bunun altını çizeyim. Diğer bağımlılık türlerinde de yaş aralığı düştü. Yani 12-13 yaşında alkol, uyuşturucu madde ve elektronik sigara kullanımı da çok fazla.” dedi.

Kumar reklamlarına dikkat

Teknolojik ürünlerin ve internet kullanımının yaygınlaşması sanal bahis sitelerinin sayısının arttırdı. İnsanların uzun süre evde kaldığı pandemi döneminde de sanal bahis sitelerine yönelimin artmasıyla son yıllarda kumar bağımlılığı şikayetiyle hastanelere ve psikolojik danışmanlık merkezlerine yapılan başvurular da çoğaldı. Ayrıca sanal oyun sitelerinin hedef kitlesi çocuklar olan reklamları nedeniyle kumar bağımlılığı ergenlik ve öncesi dönemdeki çocuklarda da görülmeye başlandı. Uzmanlar bu bağımlılık türünü madde bağımlılığından ayırmazken, Prof. Dr. Cemal Onur Noyan, kumar bağımlılığının artışında insanların hayatının dijital olmasına dikkat çekti. Noyan dijital sistemlerde karşımıza çıkan kumar reklamlarına dikkat çekerek, çocuklar için riskin sanal oyunlarla başladığına dikkat çekerken, “Görüntüde masum olan çizgi roman karakterleriyle başlayıp ücretsiz indirilen oyunlar ardından para yüklemeye teşvik ediyor. Görülen tabloda aynı sarmalın içine girilmiş olunuyor. Evet bu yaşın aşağılara inmesi dijital çağla oldu fakat bu eskiden de farklı bir şekliyle vardı. 30 sene önce gazoz kapakları ve misket oyunu vardı. Bunlarda da benzer bir sistem var. Biri diğerini yener misket veya gazoz kapaklarını ya da daha önce tüm kazandıklarını alırdı.” ifadelerini kullandı. 

Haber Merkezi

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