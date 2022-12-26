Bağımlılık yaşı ortaokula düştü

Psikolog Dr. Esra Gül Koçyiğit, bağımlılıkla mücadelede en etkili yolun hiç başlamamak olduğunu söyledi.

Altınbaş Üniversitesi Kamu Hukuku Bölüm Başkanı Doç. Dr. Hasan Sınar’ın moderatörlüğünde düzenlenen söyleşide “Bağımlılıkla Mücadele Kamusal Yaklaşım” konusu ele alındı. Altınbaş Üniversitesi Psikoloji Bölümü Öğretim Üyesi Psikolog Dr. Esra Gül Koçyiğit, bağımlılıkla mücadelede en etkili yolun hiç başlamamak olduğunu dile getirdi. Bağımlılık yaşının oldukça düştüğünü, 13-25 yaş arası olduğunu bildiren Koçyiğit, Daha ortaokul yaşlarında tütün, alkol ve maddeye kadar giden bir tablo oluştuğunu belirterek “Madde temininde %75 oranında akranlar rol oynuyor. Arkadaş grubuna dahil olabilme, kabul ve değer görme istediği bunu tetikliyor.” diye konuştu.

DEMOKRATİK AİLELERDE GÖRÜLMÜYOR

Dr. Koçyiğit, bağımlılık konusunda ihmalkâr aileler kadar aşırı koruyucu ailelerin de büyük risk faktörü olduğuna dikkat çekti. Dr. Koçyiğit’e göre demokratik aile tutumunun, ilginin, şefkatin ve samimiyetin olduğu ailelerde özgüvenli bireyler yetişiyor. Hatta çocuklarının arkadaş çevrelerini bilen, tanıyan ailelerin çocuklarında madde bağımlılığı daha az görülüyor.

Ankara - Fatih Karagöz