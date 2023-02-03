Bağımlılıkla mücadelede “BAHAR” geliyor

Sağlık Bakanlığı, bağımlılıkla mücadele çalışmaları kapsamında ilk etapta 10 büyükşehirde açacağı merkezlerle, kısaca “BAHAR” olarak tanımlanan “Bağımlı Hastalar için Rehabilitasyon Modeli”ni uygulamaya geçirecek.

Tütün ve madde bağımlılığı konusunda, tedaviden toplumda farkındalık oluşturmaya dönük eğitim faaliyetlerine kadar birçok çalışmayı yürüten Sağlık Bakanlığı, yakın zamanda yeni bir hizmet modelini de devreye almak için harekete geçti.

Tedavi gören hastalar

Bağımlılığın seyrinde tekrar başlamaların sık görülmesi nedeniyle bağımlı bireylerin tedavisinin çok boyutlu ve uzun soluklu ele alınması büyük önem taşıyor. Yapılan planlamaya göre, BAHAR merkezleri de bağımlılık tedavisi gören kişilerde tekrar uyuşturucu madde kullanımını önlemeye odaklanacak. Tedavi merkezlerinde arınma tedavisini tamamlayan kişiler, tedavilerini takip eden süreçte BAHAR merkezlerince desteklenecek. Merkezler, hastaların maddesiz yaşayabilmeyi öğrenmeleri, aile ve sosyal ilişkilerini düzenleyebilmeleri, sosyal ve mesleki becerileri kazanmaları konusunda uzun süreli psikososyal tedavi hizmetlerini sunacak.