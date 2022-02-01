Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabında, “Artan vak’a sayıları konusunda, -Sağlık Bakanınız olarak yüksek sesle söylüyorum- endişe etmeyiniz. Hastalık eski günlerindeki gücünde değil. Grip olan vatandaşlarımızın sayısını ilân etsek benzer manzaralarla karşılaşırız. Müsterih olunuz” paylaşımını yapmıştı. Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası (SES) Ankara Şubesi, Bakan Koca’nın bu paylaşımına yaptığı yazılı açıklamayla tepki gösterdi.

SES Ankara Şube’nin açıklaması şöyle: “Bakan, ‘Gripten, bugün açıklanan Covid kaynaklı ölümlerden daha fazla kişi ölüyor’ diyor. 2022 yılında ölümler 150’nin üstünde seyrederken 2020 yılında günlük ortalama açıklanan ölüm sayısı 75’ti. Bakanın açıklamaları ya o dönemki verilerin bizlerin ifade ettiği gibi gizlendiğinin itirafı ya da Bakan ‘bu ölümlere alışın’ demeye çalışıyor.” Her gün ölen yüzler sizin eseriniz Türk Tabipleri Birliği (TTB) Genel Başkanı Şebnem Korur Fincancı, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’nın Giresun’da söylediği, “Artan vak’a sayıları konusunda, -Sağlık Bakanınız olarak yüksek sesle söylüyorum- endişe etmeyiniz. Hastalık eski günlerindeki gücünde değil. Grip olan vatandaşlarımızın sayısını günlük olarak ilân etsek benzer manzaralarla karşılaşırız. Müsterih olunuz” sözlerine tepki gösterdi. Bakan Koca’nın Giresun’daki konuşmasına ilişkin sosyal medya paylaşımını alıntılayan Fincancı, şunları kaydetti: “Salgının başından beri algı yönetiminiz 300 bine yakın insanın ölümüne mal oldu. Hastaneler dolu; algı oyunlarınız nedeniyle aşısızlar, eksik aşılılar yoğun bakımları doldurmuş durumda. Resmi verilerinizle bile 100 bine ulaşmış günlük vak’a sayısı, her gün ölen yüzler sizin eseriniz.” Ankara - anka

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