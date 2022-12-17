Bakan Koca: Piyasada az bulunan ilaçların ihracatı bir süreliğine durduruldu

Sağlık Bakanı Koca, ilaç temininde yaşanan zorluk giderilene kadar, piyasada az bulunan ilaçların ihracatına bir süre ara verildiğini, temininde zorluk yaşanan ilaçların üretimini artırmak üzere de ilaç üreticileriyle anlaşmaya varıldığını bildirdi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından, ilaç teminindeki sıkıntıların çözümüne yönelik yürütülen çalışmalar hakkında açıklamada bulundu.

Bu çözümün üreticiler için yeni kur düzenlemesi, az bulunan ilaçların ihracatının bir süreliğine durdurulması ve ilaç ham madde alımının güvenilir şartlara kavuşması olarak üç adımdan oluştuğunu aktaran Koca, "Muhtemelen aradığınız ilacı ilk girdiğiniz eczanede bulabileceksiniz." ifadesini kullandı.

Bakan Koca, "hastalarımızın içi rahat olsun" mesajına yer verdiği paylaşımında, şunları kaydetti:

"İlaç temininde yaşanan zorluğu birlikte giderene dek, piyasada halen az bulunan ilaçların ihracatına bir süreliğine ara verdik. Kararımıza saygıları için, ilaç üreticilerimize teşekkür ederim. İlaçta sorun çözülüyor. Temininde zorluk yaşanan ilaçların üretimini artırmak üzere, ilaç üreticileriyle anlaşmaya vardık. Bazı ilaçların temininde zorluk, yurtdışı kaynaklı hammadde sorunundan kaynaklanıyor. İlaç şirketlerimiz, hammadde alımı için harekete geçmeye hazır.

İlaç temininde yer yer yaşanan zorluklar bir anda aşılmayacak. Ürün dağıtımı, eczane raflarına konması az da olsa elbette zaman alacak. Doğal olarak, üretimin artması da."

Sağlık Bakanlığından açıklama

Bakanlıktan yapılan açıklamada da Koca'nın ilaç teminindeki sıkıntıların çözümüne yönelik, üreticiler için yeni kur düzenlemesi, az bulunan ilaçların ihracatının bir süreliğine durdurulması ve ilaç ham madde alımının güvenilir şartlara kavuşması olarak üç adımdan oluşan açıklamaları anımsatıldı.

Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumunun hastaların ilaca erişiminin sağlanması için Türkiye'de üretilen ilaçlara geçen hafta ihracat yasağını getirdiği belirtilen açıklamada, ilaç fiyatlandırmasında yeni kur düzenlemesinin Resmi Gazete'de yayınlanmasının ardından Bakan Koca'nın ilaç sektörünün tüm paydaşlarının yöneticileriyle dün bir araya geldiğine işaret edildi.

Açıklamada, bu toplantıya ilişkin, şu bilgiler paylaşıldı:

"Sektör temsilcileriyle yapılan geniş kapsamlı toplantıda, ancak piyasada yeterli miktarda ilacın olması durumunda o ilaca ihracat izni verilebileceği ve denetimlere sıkı şekilde devam edileceği belirtildi. Sağlık Bakanı Koca, vatandaşların ilaca erişimini sağlamak için gereken tüm tedbirleri almakta kararlı olduklarını bir kez daha vurguladı. Bakan Koca, 'Süreci dinamik bir şekilde yürütmeyi sürdüreceğiz. Alınan kararlar, yapılan istişareler, sıkı denetimlerle ilaç konusunda yaşanan geçici sıkıntıları kısa sürede çözeceğiz' dedi."