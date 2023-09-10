Bakanlık halk sağlığını korumada sınıfta kaldı

Sağlık Bakanı Dr. Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından ‘3-9 Eylül Halk Sağlığı Haftası’ dolayısıyla yayımladığı mesaj ve ekli videoda bakanlığın bu yılki ‘mottosunun’, ‘Sağlıkla Yaşayan Türkiye‘ olduğunu söyledi.

Koca bugün de kanser taramalarıyla ilgili verileri paylaştı. Ancak bakanın paylaştıkları, halk sağlığını koruyan önlemlerin yeterince alındığı anlamına gelmiyor. Halk Sağlığı Uzmanları Derneği (HASUDER) Başkanı Prof. Dr. Bülent Kılıç, bakanlığın koruyucu önlemleri almakta yetersiz kaldığı, buna karşılık çok daha pahalı tedavi edici hizmetlere ağırlık verdiği eleştirisini yaptı: “Biz bu bakanlığa Sağlık Bakanlığı değil, Hastalık Bakanlığı diyoruz. Son yıllarda dünya ülkeleriyle kıyaslandığında toplumun sağlık düzeyinin giderek bozulmasına yol açan bir tablo yarattı. Koruyucu hizmetler, tedavi edici hizmetlere göre çok daha ucuz ve karlı. Bakanlık popülist politikalara teslim olmuş.” Haber Merkezi

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