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12 TEMMUZ 2023 ÇARŞAMBA - YIL: 54

Bakımsız klima zatürreye yol açabilir

12 Temmuz 2023, Çarşamba
Zatürre sadece kış mevsiminde değil, yaz aylarında da görülebiliyor. Ancak sebep olan etkenler değişebiliyor.

Örneğin klimalar... Viral enfeksiyonların sebep olduğu zatürree daha hafif atlatılıyor. Ancak temizlenmemiş klimalardan kaynaklanan lejyonella bakterisinin yol açtığı zatürre ölüme varan sonuçlar doğurabiliyor.

ÖLÜME BİLE YOLAÇIYOR

Klimadan kaynaklanan lejyonella bakterisinin neden olduğu zatürre, özellikle risk gruplarında ölüme varan sonuçlara neden olabiliyor. Ancak yaz aylarında sadece lejyonella bakterisi zatürreye yol açmıyor. Sıcak havadan kaynaklanan viral enfeksiyonlar lejyonella bakterisi kadar ciddi sonuçlara yol açmasa bile zatürreye sebep olabiliyor.

Korunma yolları

Yaz aylarında görülen zatürrenin nedenlerini, tedavi sürecini ve korunma yollarını Sağlık Bilimleri Üniversitesi İzmir Tıp Fakültesi’nden Göğüs Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Berna Eren Kömürcüoğlu anlattı. Kömürcüoğlu, “Yazın gördüğümüz etkenler öncelikle viral enfeksiyonlar… Bir de özellikle iyi temizlenmeyen, içinde enfeksiyon barındıran klimalardan kaynaklı lejyonella bakterisine bağlı pnömoniler görüyoruz” diyor.

 

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