'Balığın her şeyi sağlığa faydalı'

Karadeniz Teknik Üniversitesi Sürmene Deniz Bilimleri Fakültesi Balıkçılık Teknolojisi Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Sevim Köse, balığın insan sağlığı açısından adeta ilaç kadar önemli olduğunu söyledi.

Köse, Dünya Sağlık Örgütü başta olmak üzere diğer ilgili kurumların haftada 4,5-5 gram EPA ve DHA yağ asidi tüketilmesini önerdiğini, bu yararlı yağların da kolay sindirilebilir ve besin değeri yüksek balıktan temin edilebileceğinin altını çizdi.

Balığın hem besin hem de adeta ilaç olduğunu vurgulayan Köse, şunları anlattı:

“Yemek yiyorsunuz ama aynı zamanda ilacınızı da bir şekilde almış oluyorsunuz. Sadece yağ asitleri açısından değil, örneğin derisinde jelatin var, kolajen de içeriyor. Kıkırdağı, kılçığı bile sağlığımıza yararlı. Bize lazım olan, hayvansal gıdalarla benzer ölçüde protein değeri, aminoasit değeri, mineralleri var. Balık o açıdan iyi bir besin.”