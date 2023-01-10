Bazı ilaçların muadili bile yok

Adana Milletvekili Burhanettin Bulut, ilaç kuruna yapılan zamlardan sonra eczaneleri gezerek ilaç yokluğunun ne derece giderildiğini inceledi.

Hani ilaç sıkıntısı yoktu?

Bulut’un konuştuğu bir eczacı, boş ilaç çekmecelerini göstererek “İlaçların muadilinin bile olmadığı ortada. Parasetamol gurupları yani ağrı kesiciler, çocuk antibiyotikleri, en basit tüp bebek ilaçları, kanser ilaçlarının birçoğu hala yok. Tüm gruplarda ilaç bulamıyoruz” dedi.

Bulut da giderilemeyen ilaç yokluğu ile ilgili “Artık bir sağlık sorunu haline gelmiş durumda, bir halk sağlığı sorunu” dedi.

Adana - anka