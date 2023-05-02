Bebek ürünlerine denetim geliyor

Günlük hayatta sıklıkla kullanılan, insan tenine temas eden kozmetik ürünler ile bebek ürünleri, ithalat denetimi kapsamına alınıyor.

Milliyet’in haberine göre Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu tarafından iç piyasada gözetim ve denetimi yapılan kozmetik ürünleri, ithalat yoluyla Türkiye’ye girişinde de bir dizi incelemeye tabi tutulacak. Risk analizine göre ürünler, fiili denetime yönlendirilebilecek. Fiili denetimler kapsamında da, kozmetik ürünlere yönelik belge ve işaret kontrolü, fiziki muayene ve laboratuvar testi yapılacak. Bebek bezi, biberon, emzik, diş kaşıyıcı, yürüteç, mama sandalyesi, klozet daraltıcı gibi malzemeler, ithalat denetimi kapsamında olacak. Yapılan incelemelerde riskli bulunarak fiziki denetime sevkedilecek bebek ürünlerinden test raporu ve ürün görselleri de istenecek. Bebek bezlerinde; dioktiltin (DOT) bileşikleri, nonilfenol gibi maddelere özellikle dikkat edilecek. Haber Merkezi

Okunma Sayısı: 161

YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.