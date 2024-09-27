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27 EYLÜL 2024 CUMA - YIL: 55

Beş ilaçtan biri yok

27 Eylül 2024, Cuma 16:52
Yurt dışından ithal edilen ilaçların tedariğinde yaşanan problemlerin giderek arttığını belirten Ankara Eczacı Odası Başkanı Cem Abbasoğlu, “Şu an için ilaç yokluğu bizim edindiğimiz kayıtlara göre yüzde 20 civarında. Depolarda ve firmada ilaçların bulunmaması nedeniyle hastalar eczane eczane gezmek durumunda kalıyor. Sabit kur uygulaması ilaçtaki yokluğun asıl nedeni. Bir milli ilaç politikasının belirlenmesi gerektiğini düşünüyorum” dedi.

Türkiye’de ithal ilaçların temininde, sabit kur uygulaması ve döviz kurundaki dalgalanmalar nedeniyle zorluk yaşanıyor. Bu da hastaların ilaçlarına ulaşamalarına neden oluyor.

Ankara Eczacı Odası Başkanı Cem Abbasoğlu: “Piyasadaki ilaç yoklukları dönem dönem karşımıza çıkıyor. Yine bu dönem de devletimizin belirlemiş olduğu ilaç fiyat politikası nedeniyle ilaç yokluklarını sık sık görmeye başladık” dedi. Özellikle kronik hastalıklar için ithal edilen ilaçlarda problemlerin giderek arttığına dikkat çeken Abbasoğlu, hastaların ilaç bulabilmek için eczane eczane gezmek zorunda kaldığını bildirdi.

Ankara - anka

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