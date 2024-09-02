"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
2 EYLÜL 2024 PAZARTESİ - YIL: 55

Beslenme saati travmaya dönüştü

02 Eylül 2024, Pazartesi 22:37
Türkiye Okul Yemeği Koalisyonu üyesi Suat Özçelebi, “Beslenme getiren, getiremeyen öğrenciyi de, öğretmenleri de velileri de zor duruma düşürüyor. Beslenme saati her gün yaşanan bir travmaya dönüşmüş durumda” dedi.

Türkiye Okul Yemeği Koalisyonu üyesi Suat Özçelebi, gıda enflasyonuyla birlikte düşen alım gücünün okullarda çocukların beslenmesine etkilerine dikkati çekti. “Suyla karnını doyurmaya çalışan çocuklar var” diyen Özçelebi: “Bu konuda üzücü çok fazla anı var. Beslenme getiren, getiremeyen öğrenciyi de, öğretmenleri de velileri de zor duruma düşürüyor. Beslenme saati her gün yaşanan bir travmaya dönüşmüş durumda birçok çocuk için” diye konuştu. Yeterli ve dengeli beslenmenin herkes için temel bir insan hakkı olduğunu hatırlatan Özçelebi, Milli Eğitim Bakanı’na 21-22 Eylül’de Ankara’da “Ücretsiz Okul Yemeği Hemen Şimdi!” adıyla düzenleyecekleri çalıştaydaki taleplerine kulak vermeye çağırdı. Sözcü’ye konuşan Özçelebi, İstanbul Planlama Ajansı’nın Ekim 2023 itibariyle okul çağındaki çocukların en az dörtte birinin okula aç gittiği tahmini ile DİSK-AR’ın “en yoksul yüzde 20’lik gelir grubunun gıda enflasyonunun Aralık 2023 itibariyle yüzde 105,5” olduğu verisini hatırlattı.

Beslenme çantaları boş

Özçelebi, “Çocukların aç geldiği okulda beslenme çantasında da bir şey yok. Kimi annesinin koyduğu salçalı ekmekle, bir kek ile geçiştiriyor ya da arkadaşının yemeğine ortak oluyor, kimi beslenme saatinde okulun bahçesini adımlıyor, suyla karnını doyurmaya çalışan çocukları dinlemek kabul edilebilir bir şey değil. Bu konuda üzücü çok fazla anı var. Beslenme getiren, getiremeyen öğrenciyi de, öğretmenleri de velileri de zor duruma düşürüyor. Beslenme saati her gün yaşanan bir travmaya dönüşmüş durumda birçok çocuk için” diye konuştu. Özçelebi, “Biz diyoruz ki tasarruf etmek zorundaysanız devletin bunu yapabileceği çok yer var, MEB bütçesi değil, önce Diyanet bütçesinden başlamak üzere her yerden tasarruf edebilirsiniz, yanlış ekonomik politikaların bedelini çocukların ücretsiz okul yemeğini kaldırarak çocuklara ödetemezsiniz” diye seslendi.

Milli Eğitim Bakanı geceleri uyumamalı

Özçelebi, Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin’e şöyle seslendi: “Önce geceleri uyuyamamalı! Geceleri, ‘yarın da yine milyonlarca çocuk benim sorumlu olduğum okullarda derslerini aç aç dinleyecek, temiz suya ulaşamayacak, bunun için bir an önce bir şey yapmalıyım, neden yapamıyorum’ diye uykuları kaçmalı. Haber Merkezi

***

Beslenme çantasınının maliyeti yüzde 282 arttı

Gıda enflasyonu öğrencinin beslenme çantasının masrafını da artırdı. İçinde bir sandviç, meyve ve meyve suyundan oluşan öğünün günlük maliyeti 106 TL ile 182 TL arasında değişirken, 5 günlük bir okul programının haftalık öğün maliyeti 736.29 TL, aylık maliyeti ise 2 bin 944 TL’ye ulaştı. Sözcü’nün haberine göre, benzer ürünlerle geçen yıl hazırlanan bir beslenme çantasının haftalık maliyeti 192 TL olurken, aylık maliyeti ise 770 TL oluyor. Geçen yıla oranla beslenme çantasının aylık maliyeti yüzde 282 artarken, 736 TL olan 2024 yılı haftalık maliyeti geçen yıl 770 TL’ye ulaşan aylık maliyeti de neredeyse yakalamış durumda.

Haber Merkezi

 

 

Okunma Sayısı: 120
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Cenin Hastanesi’ndeki hastalar gıda ve ilaçtan mahrum

    İsrail’e boykot çağrısı

    Beslenme saati travmaya dönüştü

    Yurt ücretlerine yüzde 50 zam

    Erdoğan’ın sosyolojisi eriyor

    Türkiye asker çekmeyi görüşmeye hazır

    Gıda enflasyonunda neden lideriz?

    Gerçek bir müzakere yok

    Zonguldak'ta kaza: 2 ölü, 23 yaralı

    İsrail Harem-i İbrahim Camisi'ni kapattı

    İsrail, 610 camiyi yıktı

    İsrail 16 bin çocuk katletti

    Depremlerde inşaat ustasına da ceza olmalı

    Krize rağmen devlette israf sürüyor

    Faiz-kur kıskacı

    Adalet ve barış hakim olsun

    Çiftçinin hali perişan

    Ekonomi küçülecek, işsizlik artacak

    Soykırımı durdurun

    En Çok Okunanlar

    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    Ali FERŞADOĞLU

    “Kim zalime yardım ederse...”
    Yeni Asya'dan Size

    Meâl, tefsir ve Risale-i Nurlar
    Hüseyin GÜLTEKİN

    İktidarı alkışlamaları boşuna değil
    Süleyman KÖSMENE

    Faiz ile ilgili ayetler
    Risale-i Nur'dan

    Risale-i Nur, sâir ilimler ve kitaplar gibi okunmamalı
    Şükrü BULUT

    Muhalefetin mevcut üslûbu iktidara can simididir
    M. Latif SALİHOĞLU

    Gaddar “ikinci nefs-i emmâre”
    Genel

    Günün Ayet ve Hadisi
    Genel

    Ekonomi küçülecek, işsizlik artacak

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2024, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.