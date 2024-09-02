Beslenme saati travmaya dönüştü

Türkiye Okul Yemeği Koalisyonu üyesi Suat Özçelebi, “Beslenme getiren, getiremeyen öğrenciyi de, öğretmenleri de velileri de zor duruma düşürüyor. Beslenme saati her gün yaşanan bir travmaya dönüşmüş durumda” dedi.

Türkiye Okul Yemeği Koalisyonu üyesi Suat Özçelebi, gıda enflasyonuyla birlikte düşen alım gücünün okullarda çocukların beslenmesine etkilerine dikkati çekti. “Suyla karnını doyurmaya çalışan çocuklar var” diyen Özçelebi: “Bu konuda üzücü çok fazla anı var. Beslenme getiren, getiremeyen öğrenciyi de, öğretmenleri de velileri de zor duruma düşürüyor. Beslenme saati her gün yaşanan bir travmaya dönüşmüş durumda birçok çocuk için” diye konuştu. Yeterli ve dengeli beslenmenin herkes için temel bir insan hakkı olduğunu hatırlatan Özçelebi, Milli Eğitim Bakanı’na 21-22 Eylül’de Ankara’da “Ücretsiz Okul Yemeği Hemen Şimdi!” adıyla düzenleyecekleri çalıştaydaki taleplerine kulak vermeye çağırdı. Sözcü’ye konuşan Özçelebi, İstanbul Planlama Ajansı’nın Ekim 2023 itibariyle okul çağındaki çocukların en az dörtte birinin okula aç gittiği tahmini ile DİSK-AR’ın “en yoksul yüzde 20’lik gelir grubunun gıda enflasyonunun Aralık 2023 itibariyle yüzde 105,5” olduğu verisini hatırlattı.

Beslenme çantaları boş

Özçelebi, “Çocukların aç geldiği okulda beslenme çantasında da bir şey yok. Kimi annesinin koyduğu salçalı ekmekle, bir kek ile geçiştiriyor ya da arkadaşının yemeğine ortak oluyor, kimi beslenme saatinde okulun bahçesini adımlıyor, suyla karnını doyurmaya çalışan çocukları dinlemek kabul edilebilir bir şey değil. Bu konuda üzücü çok fazla anı var. Beslenme getiren, getiremeyen öğrenciyi de, öğretmenleri de velileri de zor duruma düşürüyor. Beslenme saati her gün yaşanan bir travmaya dönüşmüş durumda birçok çocuk için” diye konuştu. Özçelebi, “Biz diyoruz ki tasarruf etmek zorundaysanız devletin bunu yapabileceği çok yer var, MEB bütçesi değil, önce Diyanet bütçesinden başlamak üzere her yerden tasarruf edebilirsiniz, yanlış ekonomik politikaların bedelini çocukların ücretsiz okul yemeğini kaldırarak çocuklara ödetemezsiniz” diye seslendi.

Milli Eğitim Bakanı geceleri uyumamalı

Özçelebi, Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin’e şöyle seslendi: “Önce geceleri uyuyamamalı! Geceleri, ‘yarın da yine milyonlarca çocuk benim sorumlu olduğum okullarda derslerini aç aç dinleyecek, temiz suya ulaşamayacak, bunun için bir an önce bir şey yapmalıyım, neden yapamıyorum’ diye uykuları kaçmalı. Haber Merkezi

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Beslenme çantasınının maliyeti yüzde 282 arttı

Gıda enflasyonu öğrencinin beslenme çantasının masrafını da artırdı. İçinde bir sandviç, meyve ve meyve suyundan oluşan öğünün günlük maliyeti 106 TL ile 182 TL arasında değişirken, 5 günlük bir okul programının haftalık öğün maliyeti 736.29 TL, aylık maliyeti ise 2 bin 944 TL’ye ulaştı. Sözcü’nün haberine göre, benzer ürünlerle geçen yıl hazırlanan bir beslenme çantasının haftalık maliyeti 192 TL olurken, aylık maliyeti ise 770 TL oluyor. Geçen yıla oranla beslenme çantasının aylık maliyeti yüzde 282 artarken, 736 TL olan 2024 yılı haftalık maliyeti geçen yıl 770 TL’ye ulaşan aylık maliyeti de neredeyse yakalamış durumda.

Haber Merkezi