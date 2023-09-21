Beyaz koda altı ayda 9 bin başvuru

'Sağlıkta şiddet' vakaları son bulmuyor. Sağlık Bakanlığı 2023 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu yayımlanırken, “beyaz kod” verilerinin ise oldukça çarpıcı olduğu görüldü.

Yayımlanan raporda, 2023 yılının ilk altı ayında “beyaz kod” sistemine 9 bin 35 adet sağlıkçının başvurduğu ve 7 bin 66 başvurunun da hukuki yardım kapsamında değerlendirildiği belirtildi. Beyaz kod hastane çalışanlarının saldırıya maruz kalmaları durumunda güvenlik güçlerinin aranmasına deniliyor. Cumhuriyet'tin haberine göre; “Beyaz kod” bildirimlerinin sadece yüzde 78’ine hukuki yardımda bulunulurken, 2023’ün ilk 6 aylık döneminde ortalama günlük 50, saatte 2 beyaz kod bildirimi yapıldığı belirlendi. Haber Merkezi

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