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5 EYLÜL 2023 SALI - YIL: 54

Bıçak kemiğe dayandı ilaç yokluğu artıyor

05 Eylül 2023, Salı 18:56
Tüm Eczacı İşverenler Sendikası Genel Başkanı Nurten Saydan, “Bıçak kemiğe dayandı, ilaç yokluğu artıyor” dedi.

İsviçre merkezli çok uluslu ilaç firması Roche, böbrek, kalp ve karaciğer nakli yapılan hastalarda akut organ reddini önlemek için kullanılan ‘mikofenolat mofetil’ etken maddeli ilacı (Cellcept) artık Türkiye’de satmayacak. Firma gerekçe olarak, halen uygulanan fiyatlandırma ve geri ödeme politikasını gösterdi. Tüm Eczacı İşverenler Sendikası Genel Başkanı Ecz. Nurten Saydan konuyla ilgili paylaştığı yazılı açıklamada, bulunamayan ilacın en pahalı ilaç olduğunu söyledi ve ekledi:  “Bıçak kemiğe dayandı, ilaç yokluğu artıyor.” İlaç firmalarının ticari kuruluşlar olduğunu, zarar ettikleri yerde ilacı asla ithal etmediğini veya üretmediğini hatırlatan Saydan, şunları söyledi:

Firmalar ilaçlarını çekiyor

“Sonuç olarak çok önemli bir organ nakli sonrası kullanılan, hayati öneme sahip ilaç, piyasadan sessizce kaybolan diğer ilaçlar gibi artık bulunmayacak. Önceki senelerde bu ilaç firmaları hekimlere ilaçlarını yazdırmaya çalışır eczanelerimize gelerek kendi ilaçlarını anlatırlardı. Günümüzde ise ‘biz ülkenizi terk ediyoruz’ diyorlar. Yerli ilaç sanayimizin yükü ağırlaşıyor. Uzunca süredir yeni molekül tedavi edici ilaçlar da ancak özel ithal yoluyla ve de nerede ise onlarca katı fazlasına tedarik ediliyor.” Saydan, şöyle devam etti: “Türkiye’nin nüfusu 85 milyon 279 bin 553 kişi. Ayrıca, ülkemizde Ağustos 2023 itibariyle 3 milyon 303 bin Suriyeli misafirler bulunuyor. Bu sayının yaklaşık 1,5 milyonu 14 yaşından küçük çocuk sayısı. İlaç kullanan nüfus oranı yüksek ve ilaca gereksinim her geçen gün artıyor.

Hastalar ilacını bölüşüyor

İlaç tekellerinin, ‘‘mevcut fiyatlandırma ve geri ödeme politikaları’’nı gerekçe göstererek hayati öneme sahip ilaçları Türkiye’ye getirmeyeceğini açıklamasının ardından bulunamayan ilaç krizi daha da derinleşti. Organ nakli, kanser ilacı gibi ilaçların bulunmasında sıkıntılar arttı. Bunlara son olarak ilaca dirençli epilepsi hastalığı olarak bilinen “Dravet sendromu” hastaları eklendi. Dravet sendromlu çocukların kullandığı ilaçlar, son birkaç aydır piyasada bulunamazken, bulunan ilaçlardan da yüksek oranda fark ücreti isteniyor. Dravet Sendromu Hasta ve Yakınları Derneği Başkanı Özlem Ülüş Duran, “Biz kendi aramızda ilaçları hastalarla bölüşüyoruz. Resmen kaderimize terk edildik. Bir tane hasta yakını 3 aylık dozun fiyatını karşılayamadığı için mecburen bir aylık reçeteler ile ilacını almak durumunda kalıyor. Tam bir rezillik yaşanıyor” 

Haber Merkezi

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