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Bilim insanlarından ebeveynlere uyarı: Ekran başında 2 saatten fazlası zarar

19 Nisan 2019, Cuma 13:13
Bilim insanları ekran başında günde 2 saatten fazla vakit geçiren çocuklarda davranış ve dikkat bozuklukları oluşabileceği konusunda uyardı.

Ekran başında 2 saatten fazla zaman geçiren çocular sağlık problemleriyle karşı karşıya

Bu yılın başında, 2 yaş altındaki çocukların ekran başında geçirdiği sürenin 2 katına ulaştığı açıklanmıştı. Ortalama 1 saat 32 dakika olan sürenin, 3 saat 5 dakikaya çıktığı bildirilmişti.

Bu durum çocukların akıllı telefonların, tabletlerin ve televizyonun karşısında günde 3 saatten fazla zaman geçirdiğini gösteriyor.

Kanada'daki Alberta Üniversitesi'nden araştırmacılar ekran karşısında geçen zamanın, çocukların davranışları üzerindeki etkisini araştırdı.

Kanada Sağlıklı Çocuk Gelişimi (CHILD) adlı çalışmanın verilerini kullanan bilim insanları, 5 yaşındaki yaklaşık 2 bin 500 çocuktan ve ailesinden toplanan bilgileri değerlendirdi.

Araştırmaya katılan ebeveynler çocuklarının ekran karşısında geçirdiği günlük süreyi bildirdi.

Buna göre çocuklar 3 yaşındayken ekran başında yaklaşık 1,5 saat zaman geçirirken, 5 yaşına geldiğindeyse günde ortalama 1,4 saat harcamaya başlıyor.

Ayrıca 5 yaşındaki her 10 çocuktan biri, derneğin bu yaş grubu için önerdiği 2 saatlik süre sınırını aşıyor. Bu rakam, oransal olarak çocukların yüzde 13’üne denk geliyor.

PLOS One adlı akademik yayında yer verilen araştırmada, çocukların ekran başında geçirdiği sürenin yanında, davranış kalıpları da incelendi.

Ebeveynler çocuklarda ve gençlerde görülen duygusal ve davranışsal sorunları tanımlamak için Çocuk Davranışları Kontrol Listesini doldurdu.

Araştırmacılara göre ekran karşısında daha fazla zaman geçiren 3 ve 5 yaşındaki çocukların, daha az zaman geçirenlere göre davranış ve dikkat sorunları yaşama riski daha fazla oluyor.

Araştırmanın baş yazarı ve Alberta Üniversitesi Pediatri bölümünde araştırma görevlisi olan Sukhpreet Tamana "Ekranın yarattığı risk; uyku, ebeveyn baskısı ve sosyoekonomik faktörler dahil olmak üzere, değerlendirdiğimiz diğer risk faktörlerinden daha büyüktü" dedi.

Pediatri profesörü Piush Mandhane'ye göre de ekran karşısında geçirilen süre 5 yaşındaki çocuklar üzerinde "önemli bir etkiye" sahip.

Profesör Mandhane "Kanada ilkelerine göre, o yaşta çocuklar ekran karşısında günde 2 saatten fazla zaman geçirmemeli. Araştırmamız bu şekilde geçirilen daha az zamanın daha iyi olacağını gösteriyor" ifadelerini kullandı.

Buna göre okul öncesi çağda çocukların ekran karşısında geçirebileceği en uygun süre, günde 0 ila 30 dk. aralığında.

Tamana ise çocuklardaki davranış ve dikkat bozukluluklarını azaltmak için onları çeşitli etkinliklere katılması için teşvik etmek gerektiğini belirtti.

Tamana sözlerine şöyle devam etti:

"Düzenli şekilde yaptığınız faaliyetler, küçük çocuklar için çok önemli. Bunlar, çocukların gelişimi için bir evre hazırlar. Ekran önünde zaman geçirmek yerine, ebeveynlerinin planlanmış faaliyetler için fırsat yaratması daha faydalı olur diye düşünüyorum."

Araştırmacılar çocukların ekranda gördüğü içeriklerin, davranışları üzerinde etkisi olup olmadığını anlamak için daha fazla bilgi gerektiğini aktardı.

Etiketler: çocuk, sağlık, eğitim, aile
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