Bilinçsiz beslenme hasta edebilir

Türk Böbrek Vakfı (TBV) Kovid-19’la mücadele sırasında, daha önce genellikle dışarıda tüketilen veya hazır olarak alınan yiyeceklerin evde yapılmasının un, tuz ve şeker tüketiminde artışı beraberinde getirdiğine işaret ederek, “Evde yapıldığı için sağlıklıdır.” düşüncesiyle aşırı tüketimin, aşırı kilonun yanı sıra hastalıklara yol açabileceği uyarısında bulundu.

Türk Böbrek Vakfı Başkanı Timur Erk, yaptığı açıklamada, günlük hareketlerin kısıtlandığı karantina ve izolasyon döneminde ortaya çıkan bilinçsiz beslenme davranışlarının bağışıklık sistemi tahribatına ve hastalıklara dâvetiye çıkarır nitelikte olduğunu belirtti. Türk Böbrek Vakfı Diyetisyeni Gökçen Efe Aydın: “Mutfakta geçirdiğimiz zamanın artması diyetimizi olumsuz yönde de etkileyebilir. Öğün sayısı ve porsiyon artışı kilo artışına sebep olabilir. Porsiyon miktarı ve içeriğindeki değişmeler tuz ve şeker tüketimini de arttırarak vücudumuzu hastalıklara açık hale getirebilir. Obezite, diyabet ve yüksek tansiyon gibi hastalıkların görülme sıklığı artabilir.” değerlendirmesinde bulundu. AA

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