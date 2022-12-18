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Bir ‘bulundu’ haberi daha: İlk kez kansere karşı işlevsel bir bağışıklık tepkisi geliştirildi

18 Aralık 2022, Pazar
ABD’li biyoteknoloji şirketi Moderna, ilaç firması Merck ile geliştirdiği kanser aşısının sonuçlarını paylaştı. Açıklamada kanser aşısı yapılan kişilerin ölüm riskinin yüzde 44 azaldığı duyuruldu.

Kanser dünyada genelindeki ölüm nedenlerinin başında yer alıyor. Dünya Sağlık Örgütü’ne (DSÖ) göre her 6 kişiden biri bu nedenle hayatını kaybediyor. ABD’li biyoteknoloji şirketi Moderna, ilaç firması Merck ile geliştirdiği kanser aşısının sonuçlarını paylaştı. Covid-19 aşısındaki mRNA teknolojisini kullandığını belirten Moderna, kanser aşısı yapılan kişilerin ölüm riskinin yüzde 44 azaldığını duyurdu.

157 İŞİ KATILDI

Şirket tarafından yapılan açıklamada, kanser aşısının, her hastanın ilgili tümörlerinden alınan mRNA genetik materyalini kullanarak oluşturduğu belirtildi. Çalışmaya bir tür cilt kanseri olan melanomun 3. ve 4. evresinde olan 157 kişinin katıldığı açıklandı. Moderna’nın başkanı Dr. Stephen Hoge, “İlk kez kansere karşı işlevsel bir bağışıklık tepkisi geliştirmenin mümkün olduğuna dair kanıtımız var” diye konuştu.

ÇALIŞMA NASIL YAPILDI?

Diğer taraftan çalışma kapsamında, hastalar iki tedaviden birini alacak şekilde rastgele atandı. Bir grup, mevcut bir ilaç olan pembrolizumab veya Keytruda ilacı ile tedavi edildi. Diğer grup ise Keytruda ve mRNA teknolojisi kullanılarak kişiselleştirilmiş bir kanser aşısı aldı.  Tüm hastalar melanomlarının çıkarılması için ameliyat oldu. Araştırmacılar, bu tümörlerin biyopsisini yaptı ve genetik olarak sıraladı, ardından her hastanın bağışıklık sisteminin tanıması için mRNA biçiminde yaklaşık 30 adet genetik, kişiselleştirilmiş tümör işareti belirledi.  

NASIL ETKİ GÖSTERİYOR?

Bunlar daha sonra birleştirildi ve hastaların kollarına enjekte edildi. (Tıpkı Covid-19 aşısının virüsün başak protein genlerini hedefleme talimatları vermesi gibi). Yani, kanserli hastaların bağışıklık sistemi bir virüs yerine melanom hücrelerini hedef alıp yok edecek şekilde eğitildi.

(ntv.com.tr)

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