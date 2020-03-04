Bir Eğitim Projesi: Medresetü’z- Zehra

Bizim Aile Mart sayısında, Bediüzzaman Said Nursi Hazretlerinin, hâlâ taptaze bir eğitim projesi olan ‘Medresetü’z- Zehra’yı kapağına taşıdı.

Bizim Aile Mart sayısında, Bediüzzaman Said Nursi Hazretlerinin, elli beş yıllık gaye-i hayalim dediği, hâlâ taptaze bir eğitim projesi olan ‘Medresetü’z- Zehra’yı kapağına taşıyor.

Kapak dosyasında; ‘Fen ilimleri ile din ilimlerinin birlikte verileceği bu eğitim sisteminin, Medresetü’z- Zehra’nın mahiyeti nedir?’ ‘Zamanın şartlarını düşündüğümüzde Bediüzzaman Hazretleri neden böyle bir eğitim sistemi tasarlamıştı?’ ile projenin gerçekleşmesini arzu ettiği bölgeden tutun da, müderrislerinin özellikleri, konuşulacak dil, malî kaynakları, isminin mahiyeti, hedefleri ile Medresetü’z-Zehra’ya dair birçok alt başlık sizleri bekliyor.

Ne demek depresyondayım?

Doğum sonrası depresyon, postpartum depresyon veya halk arasında bilinen adıyla loğusalık depresyonu… Psk. Ayşenur Aydoğdu Atken bu ay doğum yapan kadınların % 10-15’inde görülebilen loğusa depresyonunu kaleme alıyor.

Kardeş etkisi

Ebeveynlerinden ısrarlı bir şekilde kardeş isteyen çocuklar, eve yeni bir bireyin gelmesiyle değişen düzen. Klinik Psk. Banu Arslan Çocuk Eğitimi sayfasında ailede kardeş etkisini anlatıyor.

Evet demeden önce…

Yakın zamanda “Evet Demeden Önce” kitabı raflarda yerini alan Aile-Evlilik Terapisti Nazlı Özburun ile evliliğin gerçekleri ve evlilik öncesi sürece dair dikkat edilmesi gerekenler Evlilik sayfasında sizleri bekliyor.

Sanat, sabrı öğretir…

Ebru Sanatçısı Özden Aydın ile ebru sanatı ve sanatın insan ruhuna, akademik başarıya olan katkılarının konuşulduğu röportaj da dergide yerini alıyor.

Dağarcık

Tabii yağlarla nemlendirici tarifinin yer aldığı Doğalı Varken, Pazartesi başlanıp, Salı biten diyetlerin kaleme alındığı Beslenme, modası hiç eskimeyen bir akım olan ahşabın anlatıldığı Dekorasyon, geçen ay dergide yer alan pofuduk pançoya uyumlu dökümlü bere yapımı ile El Emeğim, her ay olduğu gibi Mutfak Kitaplığı, Esma-i Hüsna, Cevşen-ül Kebir’den Dualar, Bulmaca, Kitaplığımızdan da sizleri bekleyenler arasında. Keyifli okumalar…

Dergide sizi bekleyen başlıklar ise; -Hâlâ taptaze, dipdiri bir proje; Medresetü’z-Zehra -Karikatür -Dünya Dönüyor -Gaye-i hayâl: Medresetü’z-Zehra -Gül Bahçesi -Karanlıkta kalanlar! - Hayatın İçinden -Her daim huzurda… -Hakikatin gür sesi 51 yaşında -İbni Haldûn (1332-1406) -Mübarek Gün ve Geceler -Çağını aşan Bediüzzaman -Ne demek depresyondayım? -Ailemiz için en makbul dua: İhlas -Filistin’e özgürlük -Fıtrat ‘ebed’ ister -Ehl-i Suffa’nın rızkı -Tebrik -Evet demeden önce… -Beden perküsyonu ile Esma-i Hüsna -Turşu sağlık deposu ancak… -Esma-i Hüsna -Tazarru ve Niyaz-3 -Bulmaca -Kitaplığımızdan