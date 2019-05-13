Bitkilerle sağlıklı yaşlanın

Yeditepe Üniversitesi Koşuyolu Hastanesi İç Hastalıkları Uzmanı Doç. Dr. Hakan Terekeci, sağlıklı yaşlanmanın ilk koşulunun sağlıklı yaşamdan geçtiğini, dengeli beslenme, düzenli spor yapma, iyi ve kaliteli uyku düzeninin sağlıklı bir yaşlanmayı getirdiğini belirterek, bitkilerin gücünden de yararlanarak sağlıklı yaşlanmanın mümkün olduğunu bildirdi.

Doç. Dr. Terekeci, yaptığı yazılı açıklamada, dengeli beslenmeyle vücut için gerekli birçok vitamin ve minerali dengelemenin mümkün olabildiğini aktardı. Kişinin herhangi bir sağlık problemi yoksa sebze ve et tüketim dengesini koruyarak, kırmızı ve mor meyveleri tüketmesinin sağlıklı yaşamak için önemli olduğunu aktaran Terekeci, çilek, yaban mersini, kızılcık, ahududu, böğürtlen gibi kırmızı-mor içerikli meyvelerin ciddî oranda antioksidan ihtiva ettiğini ifade etti.

Hafıza için ada çayı

Terekeci, mevsiminde tüketilecek domateste yüksek oranda, A, C vitamini ve folik asit bulunduğunu, ayrıca pişirildiğinde miktarı daha çok artan likopenin ise çok güçlü bir antioksidan olarak kabul edildiğini anlattı. Beslenmede, son günlerde sıklıkla gündeme gelen glutenden de sakınmanın doğru bir tercih olacağını vurgulayan Terekeci, “Gluten intoleransı tesbit edilmese bile, bu gıdaları tükettikten sonra kişi kendini rahatsız hissediyorsa hayatınızdan gluteni çıkarmalı” ifadelerini kullandı. Terekeci, bağışıklık sistemini güçlendirmek için zerdeçal önerdi. Ada çayının da hafızanın güçlenmesine, hatırlama yeteneğinin artmasına yardımcı olduğunu, alzaymır ve demans gelişiminin önlenmesinde büyük etkisi bulunduğunu aktaran Terekeci, biberiyenin hafıza güçlendirici, nane yağının ise hafıza geliştirici etkisine dikkati çekti.