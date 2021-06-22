Bizim Aile Dergi sitemiz güncellendi

Aylık kadın ve aile dergisi olan Bizim Aile, Haziran ayı itibarıyla mevcut sitesini güncelledi.

Haber: Kübra Örnek Korkmaz

Yaz aylarına yeni arayüzüyle giriyor. Dergimizi elden okumanın yerini hiçbir şey tutmuyor elbette. Ancak uzakta olup okuyamayanlara ulaştırmak, yeni okuyuculara tanıtmak için de sosyal mecralara ayrıca kıymet veriyoruz. Bu noktada her ay özenle hazırlanan dergiyi okumak ve çevremize tanıtmak için de okuyucularımıza büyük iş düşüyor.

Bizim Aile Dergimiz, 33 yıldır tavizsiz çizgisini sürdürüyor. Okuyucularıyla irtibatını kesmeden, yapılan tavsiyelerle kendini güncellemeye devam ediyor. Her ay düzenli olarak yapılan yayın kurulu toplantımızda, gündeme dair mevzular da dikkate alınarak konular belirleniyor. Konu ile alâkalı kapak yazıları ve röportajlar ile istifadeye sunuluyor. Psikolojik ve sosyolojik yazılar da aile ilişkilerine katkı sağlıyor.

Dergimiz, Kur’ân’ın manevî tefsiri olan Risale-i Nur ışığını yazılarına yansıtıyor ve okuyucusuna farklı bakış açıları sunuyor. Tefekkür yazılarımız da farklı pencereler açıyor.

Birbirinden renkli muhtevaların yer aldığı “Dağarcık” sayfalarımız, okuyucular tarafından güzel dönüşler alıyor. Her ay farklı besin tariflerinin yer aldığı Beslenme, tabiî el yapımı ürünlerin yer aldığı Doğalı Varken, daha yeşil ve güzel bir çevre için yapılabileceklerin anlatıldığı Geri Dönüşüm, şükrü gerektiren nefis yemek tariflerinin verildiği Lezzetli Tarifler ve faydalı kitap tavsiyelerinin yapıldığı Kitaplığımızdan sayfaları, okuyucuların ilgisini çekiyor.

Evet, büyük emek ve gayretler neticesinde hazırlanan dergimiz, değerli okuyucularımızın istifadesine sunuluyor.

Vaktimizi faydalı okumalar yaparak kıymetli hale getirebiliriz.

İstifademiz bol olsun…

