Böbrek hastaları nakil bekliyor

Türkiye’de böbrek yetersizliği olan 19 binden fazla hasta böbrek nakli bekliyor.

Trakya Üniversitesi Organ Nakli Merkezi Müdürü Prof. Dr. Sedat Üstündağ, ileri derece böbrek yetersizliği yaşayan hastaların yaşamlarını sağlıklı sürdürebilmeleri için böbrek nakline ihtiyaç duyulduğunu, Türkiye’de 19 binden fazla hastanın nakil beklediğini söyledi. Prof. Dr. Üstündağ, “3-9 Kasım Organ ve Doku Bağışı Haftası” dolayısıyla yaptığı açıklamada, böbrek yetersizliği görülen hastalarda hayat kalitesinin bozulduğunu ve yaşam süresinin azaldığını ifade etti.

HAYATA TUTUNMAK İÇİN 2 YÖNTEM

Böbrek yetersizliği olan hastaların hayata tutunması için iki yöntem olduğunu belirten Üstündağ, “Birincisi böbrek nakli yapılması diğeri ise diyaliz yöntemleriyle hastanın kanındaki zehirleri temizlemek.” dedi. Üstündağ, diyaliz tedavisinin vücuttaki zehirleri temizlediğini ancak bu esnada yararlı moleküllerin kaybının da yaşandığını dile getirdi.