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7 TEMMUZ 2023 CUMA - YIL: 54

Boğulma tehlikesine karşı bir uyarı daha!

06 Temmuz 2023, Perşembe 22:21
Adıyaman Emniyet Müdürlüğüne bağlı Sualtı Grup Amirliği ekipleri, yaz aylarının gelmesiyle serinlemek için suya giren vatandaşları boğulma olaylarına karşı uyardı.

Dalgıçlar, özellikle yaz aylarındaki boğulma vakalarında arama kurtarma ile adli olaylarda suda suç aleti arama gibi görevler için hazır kıta bekliyor. Ekip, bulanık sularda metrelerce derinlikte arama kurtarma faaliyeti ve dedektörle suç aleti arama gibi zor görevler üstleniyor.

 

Su altındaki zorlu görevlere hazır olabilmek için yıl boyu her türlü iklim şartında düzenli antrenman ve dalış yapan ekip, maksimum 42 metre olmak üzere çeşitli derinliklerde görevlerini sürdürüyor.

Olası boğulmalar ile olay yeri inceleme gibi önemli görevleri icra eden ekip, zorlu görevlere hazır olabilmek için antrenman ve dalış yaparak tatbikat senaryolarını yerine getiriyor.

Komiser Yusuf Pehlivan, kentte 5 kurbağa adamla 7/24 saat esasına dayalı görev yaptıklarını söyledi.

Suda boğulma, sel felaketleri, doğal afet, suya atılan suç aletlerinin çıkarılıp adli birimlere teslimi gibi görevler yaptıklarını anlatan Pehlivan, Adıyaman'ın yanı sıra Malatya, Gaziantep, Kahramanmaraş ve Kilis'te de çalışma yürüttüklerini belirtti.

Boğulmalara karşı uyarı

Yaz aylarında vatandaşların serinlemek için göl, gölet, nehir gibi alanlara girdiğini ve çeşitli boğulma vakalarının yaşandığını dile getiren Pehlivan, "Her yıl olduğu gibi bu yıl da çağrımızı yeniliyoruz. Lütfen vatandaşlarımız girilmesi yasak olan bölgelerde yüzmesinler, yüzmeyi bilmeyen vatandaşlarımız boylarını geçecek kısımlara girmesinler. Cankurtaran olan yerlerde ve bilhassa yüzme havuzlarını kullansınlar. Bizler üzülmeyelim, vatandaşlarımız da üzülmesin." diye konuştu.

AA

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