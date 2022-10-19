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19 EKİM 2022 ÇARŞAMBA - YIL: 53

Borçlanma da boşanma da artıyor

19 Ekim 2022, Çarşamba 20:14
Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, borçlu yaşamın insan huzurunu bozduğunu ve boşanmaların giderek artığını söyledi.

Recep Gören - ANKARA

Gürer, “TÜİK verilerine göre boşanan çiftlerin sayısı ise 2020 yılında 136 bin 570 iken 2021 yılında 174 bin 85 olarak gerçekleşmiştir. Boşanma gerçekleşmeyip mahkemesi devam eden boşanma davaları bu rakama dahil değil, bu rakam ile ayrı yaşayan aileler de dikkate alındığında aile yapılarında önemli bir ayrışma söz konusu. Çünkü ekonomik kriz neticesinde daralan gelir huzurları kaçırdı” dedi. İşinden olduğu için işsizlik fonuna başvuran kişi sayısının artığını belirten Gürer, “Eylül ayında işten çıkarmaların dolayısıyla da işsizliğin öncü göstergelerinden biri sayılan işsizlik sigortasına başvuranların sayısı, bir önceki ayda olduğu gibi 140 binin üzerine çıktı. Bu yıl ocak-eylül döneminde işsizlik ödeneği alabilmek için başvuranların sayısı ise geçen yılın aynı dönemine göre 165 bin kişi artarak 1 milyon 248 bine çıktı. Ocak-Eylül döneminde başvuran işsizlerden sadece 612 binine işsizlik ödeneği verildi. Eylülde toplam 407 bin işsize işsizlik fonundan işsizlik ödeneği verildi” ifadelerini kullandı.

6 milyon 775 bin yeni dosya 

Gürer, “Yaz sezonu sona erdi. Tarım alanında yevmiyeli çalışan binlerce tarım işçisi için hasat dönemine kadar ciddi bir işsizlik süreci de başladı” diye konuştu. Ulusal  Yargı Ağı (UYAP) üzerinden alınan verilere göre bu yıl 1 Ocak – 14 Ekim günleri arasında icra ve iflas dairelerine UYAP üzerinden toplam 6 milyon 775 bin yeni dosya geldiğini hatırlatan Gürer, “Yeni gelen dosya sayısı geçen yılın aynı dönemine göre 966 bin arttı. Bu dönemde 5 milyon 851 bin dosya da sonuçlandırıldı. Yeni gelen dosya sayısı geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 16,6 oranında arttı. İcra dairelerinde derdest bulunan dosya sayısı ise son bir yılda 462 bin adet artarak 14 Ekim itibariyle 23 milyon 491 bine çıktı” dedi.  Yaz sezonu sona erdi. Tarım alanında yevmiyeli çalışan binlerce tarım işçisi için hasat dönemine kadar ciddi bir işsizlik süreci de başladı” dedi. 

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