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12 NİSAN 2022 SALI - YIL: 53

Boşanmalar artıyor

12 Nisan 2022, Salı 21:01
Evlenme oranı düşerken, boşanma oranı hızla yükseliyor. 20 yılda boşanma sayısı % 90 arttı. 2001’de 92 bin boşanma gerçekleşirken bu sayı 2021’de 174 bine kadar çıktı.

Türkiye’de son 20 yılda evlenme oranı düşerken boşanma oranı hızla yükseliyor. 2021’de 562 bin evlilik yapıldı, 174 bin de boşanma kayda geçti. Boşanma sebepleri cinsiyete göre değişiyor ancak erkek ve kadında ilk sırada “sorumsuz ve ilgisiz davranma” var. Türkiye İstatistik Kurumu’nun açıkladığı “Evlenme ve Boşanma İstatistikleri” aile hayatına dair önemli veriler ve bulgular içeriyor. Euronews’deki habere göre 2001’de 544 bin çift nikahla hayatlarını birleştirirken, 2021’de 561 bin oldu.

Evlenme oranı 20 senede % 20 düştü

Evlilik sayısından ziyade nüfusu dikkate alarak kişi başına düşen evlilik oranına bakmak daha anlamlı. Çünkü nüfustaki artışı da dikkat almak gerekiyor. Bin nüfus başına düşen evlenme sayısına “kaba evlenme hızı” deniliyor. TÜİK verilerine göre kaba evlenme hızı 2001’de binde binde 8,35 iken 2021’de binde 6,68’e düştü. Bu da son 20 yılda yüzde 20 düşüş anlamına geliyor. 2001’de 92 bin boşanma gerçekleşirken bu sayı 2021’de 174 bine kadar çıktı. Bu da 20 yılda boşanma sayısının yüzde 90 arttığını gösteriyor. Bin nüfus başına düşen boşanma sayısını “kaba boşanma hızı” adı veriliyor. Buna göre 2001’de kaba boşanma hızı binde 1,41 iken 2021’de binde 2,07’ye yükseldi. Bu oran 2019’da ise binde 1,9 idi. Son 20 senede kaba boşanma hızı yüzde 47 artış gösterdi.

Haber Merkezi

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