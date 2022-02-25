TÜİK’in verilerine göre Türkiye’de boşanmalar arttı. Geçen yıl boşanma sayısı da bir önceki yıla göre yüzde 27,46 artışla 174 bin 85’e yükseldi.

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Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2021 yılına ilişkin evlenme ve boşanma istatistiklerini yayımladı. Buna göre, geçen yıl evlenen çiftlerin sayısı 2020’ye göre yüzde 15,02 artarak 561 bin 710’a çıktı. Kaba evlenme hızı binde 6,68 olarak gerçekleşti. Geçen yıl boşanma sayısı da bir önceki yıla göre yüzde 27,46 artışla 174 bin 85’e yükseldi. Kaba boşanma hızı binde 2,07 oldu. Ortalama ilk evlenme yaşı, geçen yıl erkekler için 28,1, kadınlar için 25,4 olarak kaydedildi. Boşanmaların yüzde 33,6’sı evliliğin ilk 5 yıllık döneminde, yüzde 20,9’u ise 6-10 yılında gerçekleşti. Sputnik’deki habere göre en yüksek kaba evlenme hızı binde 8,27 ile Kilis’te görüldü. Kaba evlenme hızının en düşük olduğu il ise binde 4,86 ile Gümüşhane oldu. Geçen yıl kaba boşanma hızı en yüksek il binde 3,04 ile İzmir oldu. Kaba boşanma hızının en düşük olduğu il ise binde 0,38 ile Şırnak oldu.

Tam kapanma etkisiyle evlenmeler azaldı

Yabancı gelinlerin sayısı 2021’de 23 bin 687 olarak kaydedilirken toplam gelinlerin yüzde 4,2’sini yabancılar oluşturdu. Uyrukları dikkate alındığında yabancı gelinler arasında yüzde 14,6 ile Suriyeli gelinler birinci sırada yer aldı. Yabancı damatların sayısı geçen yıl 4 bin 976 olurken, bu rakam toplam damatların yüzde 0,9’unu oluşturdu. Yabancı damatlar uyruklarına göre incelendiğinde yüzde 25,2 ile Almanlar birinci sırada yer aldı. Evlenme sayısında Nisan ve Mayısta hem salgına bağlı tam kapanma hem de ramazanın etkisiyle azalma, Haziran ayında ise önemli bir artış tesbit edildi. Geçen yıl Mayısta evlenme sayısı 21 bin 676 iken 3,5 kat artarak Haziranda 75 bin 137’e yükseldi. Boşanma sayısı aylara göre incelendiğinde, adlî tatil sebebiyle Ağustos ayında önemli bir azalma meydana geldi. Boşanma sayısı, söz konusu ayda 3 bin 779 iken, adlî tatil sonrası Eylülde 5,8 kat artarak 21 bin 955’e çıktı.

Haber Merkezi