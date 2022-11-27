Boşanmalar ikiye katlandı

Evlenme ve Boşanma İstatistikleri’ne göre, 2021’de 562 bin evlilik yapılırken, 174 bin de boşanmanın kayda geçti. Son20 yılda boşanma sayısının yüzde 90 arttığı görüldü.

Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, evlilik oranlarının azalması, boşanma oranlarının da artması, Meclis Araştırma Önergesiyle, TBMM gündemine taşıdı. Gürer, önergesinde boşanmalardaki artışın tüm boyutları ile ele alınıp önlemlerinde değerlendirilmesini istedi. Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, Türkiye İstatistik Kurumu’nun açıkladığı “Evlenme ve Boşanma İstatistikleri”ne göre, 2021’de 562 bin evlilik yapılırken, 174 bin de boşanmanın kayda geçtiğini aktardı.

Evlenme oranı yüzde 20 azaldı

Bin nüfus başına düşen evlenme sayısına “kaba evlenme hızı” olarak değerlendirildiğini belirten CHP Milletvekili Ömer Fethi Gürer, “TÜİK verilerine göre kaba evlenme hızı 2001’de binde 8,35 iken; 2021’de binde 6,68’e düştü. Bu da son 20 yılda yüzde 20 düşüş anlamına geliyor. 2001’de 92 bin boşanma gerçekleşirken bu sayının 2021’de 174 bine kadar çıktığı görülmektedir. Bu da 20 yılda boşanma sayısının yüzde 90 arttığını gösteriyor. Boşanma sayısı özellikle son 10 senede belirgin bir artış gösteriyor. 2019’da boşanma sayısı 157 bin idi. Bin nüfus başına düşen boşanma sayısına “kaba boşanma hızı” adı veriliyor. Buna göre 2001’de kaba boşanma hızı binde 1,41 iken 2021’de binde 2,07’ye yükseldi. Bu oran 2019’da ise binde 1,9 idi. Son 20 senede kaba boşanma hızı yüzde 47 artış gösterdi” değerlendirmesinde bulundu.

100 evlilikten 17’si boşanma ile sonuçlanıyor

2001’de her 100 evlilikten 17’sinin boşanma ile sonuçlanırken, 2021’de bu oranın yüzde 31’e çıktığını anlatan Gürer, “Boşanma sebepleri erkek ve kadınlara göre farklılık gösteriyor. 2021 yılı verilerine göre, ilk sırada yüzde 32 ile “sorumsuz ve ilgisiz davranma” var. İkinci sırada yüzde 14 ile “aldatma” bulunuyor. Erkeklerin yüzde 41’i eşlerinin “sorumsuz ve ilgisiz davranması” sebebiyle boşanıyor. Erkeklerin ‘sorumsuz ve ilgisiz davranması’ndan boşanan kadınların oranı ise yüzde 24. Kadınların yüzde 19’u eşlerinin kendilerini aldatmasından dolayı boşanırken erkeklerde bu oran yüzde 8” diye konuştu.

Ekonomik kriz boşanma nedeni

Kadınların yüzde 15’i “dayak/kötü muamele” gördüğü için boşandığını söylediğini aktaran Gürer, “Tüm bu sorunların temelinde yatan asıl nedenin; yaşanan ekonomik kriz; alım gücünün her geçen gün düşmesi ve yaşanan derin yoksulluk nedeniyle aile bireylerinin yaşadığı bunalımın aile içi sorunları derinlemesine etkilediği ifade edilmektedir” şeklinde konuştu. Milletvekili Ömer Fethi Gürer, toplumun en temel kurumsal yapısı olarak ailenin korunması, sağlıklı ve mutlu evliliklerin toplumdaki öneminin anlaşılması, aile içi yaşanan sorunların çözümü noktasında çiftlerin eğitilmesi ve desteklenmesi, ve toplum refahı için evliliklerin uzun süreli olması adına bu konuda Meclis Araştırması açılması gerektiğini de belirtti.