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23 AĞUSTOS 2022 SALI - YIL: 53

Böyle giderse sağlık sistemi tıkanacak

22 Ağustos 2022, Pazartesi 21:07
Sağlık İstatistikleri Yıllığı, sağlık hizmetlerinde yaşanan personel açığının ulaştığı boyutu ortaya koydu.

Covid-19 salgını sırasında getirilen istifa yasağının kalkmasının ardından emekliye ayrılan ve istifa eden doktor sayısının yaklaşık 10 bin kişiye ulaştığını açıklayan Genel Sağlık-İş Genel Başkanı Dr. Derya Uğur, istifa eden ya da emekliliğini isteyen doktorların önemli bölümünü uzman doktorların oluşturduğunu söyledi.

2022 yılının Ocak ayında 197, Şubat’ta 157, Mart’ta 213, Nisan’da 214, Mayıs’ta 161, Haziran’da 229, Temmuz’da 231 olmak üzere bin 402’ye ulaştı.

Uğur, “Acil tıp, beyin ve sinir cerrahisi, anesteziyoloji ve reanimasyon, genel cerrahi, çocuk sağlığı ve hastalıkları, kadın hastalıkları ve doğum gibi kritik branşlardan yurtdışına gidenlerin sayısında dikkat çeken artış gözleniyor. 3 bini bulacağını tahmin ediyoruz. Böyle giderse sağlık sisteminin tıkanacak” diye konuştu.

AA

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