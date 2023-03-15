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15 MART 2023 ÇARŞAMBA - YIL: 54

Bu kış öksürük kolay geçmiyor

15 Mart 2023, Çarşamba
Kış aylarında art arda gelen enfeksiyonlar nedeniyle öksürük bir türlü geçmiyor. Haftalarca süren öksürük özellikle risk grubundakilerin ciddiye alması gereken bir sorun.

Bu kış pek çok virüsle karşı karşıya kaldık: İnfluenza, adenovirüs, RSV, koronavirüs… Öyle ki birini daha atlatmadan diğeri geldi peşinden. Bitmek tükenmek bilmeyen öksürük de cabası. Haftalar boyunca süren öksürük, hem yorucu hem de korkutucu oluyor. Çünkü uzayan öksürük kişilerin başka bir hastalıkla karşı karşıya olduklarını düşündürüyor. Peki hemen her solunum yolu hastalığı sonrası görülen öksürük neden geçmiyor? Dahası hangi seviyeye kadar görülmesi normal karşılanıyor? Merak edilenleri Sağlık Bilimleri Üniversitesi İzmir Tıp Fakültesi Göğüs Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Berna Eren Kömürcüoğlu anlattı.

ÇOCUKLAR VİRÜSÜ EVLERE TAŞIYOR

Öncelikle bu yıl art arda gelen enfeksiyonlara değinen Prof. Dr. Kömürcüoğlu, “Son üç senedir maske kullandığımız için özellikle çocuklar çoğu enfeksiyonu hiç geçirmediler. Şimdi arka arkaya enfekte oluyorlar. Bu virüsleri evlere büyüklerine de taşıyorlar” diyor. İşte bu enfeksiyonlar da öksürüğe sebep oluyor. Kömürcüoğlu, bunu şöyle açıklıyor: “Viral solunum yolu enfeksiyonları, üst solunum yolunun epiteline hasar vererek dökülmesine sebep oluyor.

Üst solunum yolumuzun koruyucu mekanizmalarını bozuyor. Viral enfeksiyon sonrası üzerine tekrar hem başka virüslerin hem de bakteriyel bir enfeksiyonun eklenmesi riski daha çok artıyor. Bu sene bunu görüyoruz.” Böylece arka arkaya gelen virüs ve enfeksiyonlar nedeniyle öksürük daha bitmeden yeniden başlıyor. Bazı özel durumlar bunu daha da tetikliyor. Örneğin kişinin alerji öyküsü varsa öksürük çok daha uzun süre devam ediyor. Hatta bir ay kadar sürdüğü bile oluyor.

Öksürük azalmıyorsa hekime gidilmeli

Eğer inatçı ve kuru öksürük bir ayı bulduysa ve hala geçmediyse hekime başvurmak gerektiğinin altını çizen Prof. Dr. Berna Eren Kömürcüoğlu, bu durumda geniz akıntısı ve sinüzite bakılmasında fayda olduğunu ifade ediyor. Yine alerjik bir durum varsa buna yönelik ilaçların da tedaviye eklenmesi gerektiğini söylüyor. 

Çocukta öksürük 4 haftayı geçerse doktora götürün

Uzmanlar, çocuklarda 2 haftadan kısa süren öksürüğün, akut öksürük olarak adlandırıldığını , bunun çoğunlukla viral üst solunum yolu enfeksiyonuyla ilişkili olduğunu belirtti. Kronik veya geçmeyen öksürük için sürenin rehberlere bağlı olarak 3-12 hafta arasında değiştiğine dikkat çeken uzmanlar, "Çoğunlukla çocuklarda 4 haftadan daha uzun süren öksürük, kronik öksürük olarak adlandırılmaktadır. Bu yüzden 4 haftadan yani yaklaşık 1 aydan uzun süre öksürük şikayeti olan çocuklar mutlaka doktora götürülmelidir" bilgisini verdi.

 

(TRT Haber)

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