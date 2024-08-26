"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
26 AĞUSTOS 2024 PAZARTESİ - YIL: 55

"Bu ürün süper bir gıda olacak"

26 Ağustos 2024, Pazartesi 12:14
Gaziantep Üniversitesi (GAÜN) akademisyenleri, besleyici özelliğiyle dikkati çeken tarhanayı bamya sebzesinin kaygan sıvısıyla fonksiyonelliğini ve dayanıklılığını artırarak, deprem çantalarına uygun hale getirdi.

GAÜN Mühendislik Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mustafa Bayram'ın liderliğinde Gıda Mühendisliği ve Biyoloji bölümlerinden öğretim üyeleri Prof. Dr. Hüseyin Bozkurt ve Prof. Dr. Abuzer Çelenkli tarafından yürütülen ve TÜBİTAK 1001 Programı'nın en prestijli destek kategorisiyle fonlanan proje kapsamında, tarhananın deprem çantalarına eklenmesi amacıyla çalışma başlatıldı.

Proje kapsamında, tarhananın bayatlamasıyla ortaya çıkabilecek sindirim sorunlarının giderilmesi amacıyla bamya bitkisinin kaygan sıvısı ve mikroalgler kullanıldı.

6 Şubat 2023'teki Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından geliştirilen bu tarhananın laboratuvar incelemeleri sonucunda, bamya sıvısının tarhananın dayanıklılığını artırdığı ve protein açısından zenginleştirdiği belirlendi.

Yüksek protein ve amino asit içeriğiyle besleyici bir gıda olarak tasarlanan "süper tarhana", uzun raf ömrü sayesinde deprem çantalarına da eklenecek. Bu sayede, göçük altında uzun süre kalanların sindirim sistemlerini düzenleyerek hayatta kalmalarına yardımcı olacak.

"Bu ürün süper bir gıda olacak"

Prof. Dr. Bayram, depremin ardından kişinin, süreci sağlıklı şekilde atlatabilmesinin çok önemli olduğunu söyledi.

Depremin ilk 3 gününde hiçbir yardım almadan yaşayabilme ve ayakta kalmanın kişinin kendi üzerindeki bir görev olduğuna anlatan Bayram, şunları kaydetti:

"Bu bağlamda depremden elde ettiğimiz bilgiler, ekip arkadaşlarımızla yeni bir gıda tasarımına çevrildi. Buradaki amaç göçük altında kalan kişileri uzun bir süre hayatta tutabilmek ve özellikle üzerinde yük bulunan kişilerin sindirim sistemini de sağlıklı bir şekilde ayakta tutabilmek. Hem kansere dayanıklı hem de sindirim sistemini düzenleyen bamya sıvısını kullanıp, oldukça önemli bir gıda maddesi olan tarhanaya yeni özellikler kazandırabilmek ve bunun içerisine bir de mikroalgleri katarak yeni bir süper gıda geliştirmek için TÜBİTAK'a başvurduk. Bu ürün süper bir gıda olacak ve kansere karşı insanları korurken sindirim sistemini düzenleyecek. Katı, hızlı hiçbir şekilde işleme gerek duymadan tüketilebilecek. İstenirse sıcak ya da soğuk suyla karıştırarak çorba kıvamında yenebilecek. İçerisinde çok fazla vitamin, mineral ve besleyici maddelerin olduğu yeni bir tarhana bazlı bir ürün gelişmiş olacak."

Prof. Dr. Bayram, öncelikli amaçlarının afetler oluğunu anlatarak, "Projenin amacı, deprem çantalarına konulması, göçük altında kalan insanlara ulaştırılması, yine depremle ilgili AFAD'ın depolarında uzun süre tutulması ki bu ürünün minimum raf ömrü 2-3 yıl arasında olacağı için depolama şartlarına da uygun olmuş olacak." dedi.

"Kaliteli hale getirebilecek bir gıda ürünü"

Proje tamamlandıktan sonra ürünün hem deprem çantaları için hem de AFAD depoları için hazır hale getirilmiş olacağını belirten Bayram, şunları kaydetti:

"Projenin temel hedefi, yeni bir süper gıda fakat bu süper gıda deprem bazlı olaylara hazır hale getirilirken bununla birlikte hem sindirim sistemini düzenleyecek hem insanı beslenme olarak ayakta tutabilecek hem kansere karşı koruyabilecek hem katı hem sıvı olarak tüketilebilecek hem hızlı hem yavaş olarak tüketilebilecek ve deprem göçüğü altında kalan insanları hayatta tutmaya yönelik bir gıda maddesi olarak tasarlandı. Sadece deprem için değil ilkokullarda, ortaokullarda, normal çalışan insanların günlük hayatındaki beslenmelerini de oldukça kaliteli hale getirebilecek bir gıda ürünü. Hayatımızın her noktasında sağlıklı bir şekilde kullanabileceğimiz bir ürün olmuş olacak."

AA

Okunma Sayısı: 200
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Polis korumasında Mescid-i Aksa'ya bir baskın daha!

    "Bu ürün süper bir gıda olacak"

    Galatasaray, Şampiyonlar Ligi için rövanş maçında Young Boys karşısında

    Enkaz altında kalan 11 Filistinlinin cesedine daha ulaşıldı

    Ukrayna genelinde sirenler yeniden çalmaya başladı

    İslam dünyasına çağrı: Gazze için harekete geçin - Bu görüntüler nefret uyandırdı!

    Beraat kararını asla kabul etmiyoruz

    Fenerbahçe, Çaykur Rizespor'u 5 golle mağlup etti

    Zengin daha zengin, yoksul daha yoksul

    Bütün çiftçiler borçlu

    Piyasalarda yüksek tansiyon sürecek

    Bebek katliamına devam

    Tutuklama talebi acil karara bağlansın

    Şapka kutlamasına tepki

    Güvenli alanlar 35 kilometrekareye düştü

    Gazze’de ilaç sıkıntısı

    İsrailliler: Netanyahu savaşı kötü yönetiyor

    Mazot bitince eylem devam edemedi

    Filistin'le ilgili söylemlerini düzeltin

    En Çok Okunanlar

    Abdülbakî ÇİMİÇ

    Haset
    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    Mehmet KARA

    Hakkı ve hakikati savunmak
    Ali FERŞADOĞLU

    Yalanlarla nereye?
    Osman ZENGİN

    Mehmed Şirin Arvas’a rahmetler...
    Yeni Asya'dan Size

    Gazete abone seferberliği
    Risale-i Nur'dan

    Ulûhiyet peygambersiz olamaz
    M. Latif SALİHOĞLU

    “Okuma kampı”na girdik
    M. Said ZEKİ

    Tolstoy ve Said Nursî’nin ortak noktaları
    Süleyman KÖSMENE

    Allah sevgisi bize neler kazandırır

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2024, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.