Bütün ilâçlara yüzde 37,43 zam

Türkiye İlâç ve îCihaz Kurumu (TİTCK), bütün ilâçlara euro kuru güncellemesiyle yüzde 37,43 oranında zam geldiğini açıkladı.

Türkiye İlâç ve Tıbbî Cihaz Kurumu (TİTCK), 2022 için beşeri tıbbî ürünlerin fiyatlandırılmasında kullanılan 1 euro değerinin 4,5786 liradan 6,2925 liraya çıkarıldığını bildirdi. TİTCK’nin internet sitesinden yapılan duyuruya göre, Fiyat Değerlendirme Komisyonunda beşeri tıbbî ürünlerin fiyatlandırılmasında kullanılan euro değeri güncellendi. Buna göre Beşeri Tıbbî Ürünlerin Fiyatlandırılmasına Dair Karar kapsamında 2022 yılı için 1 euro değeri 4,5786 liradan 6,2925 liraya çıkarıldı. Geçerli olacak yeni depocuya satış fiyatı, mevcut depocuya satış fiyatının eski euro değerine bölündükten sonra yeni euro değeriyle çarpılmasıyla hesaplanacak. Karar, 5 gün sonra geçerli olacak. Haber Merkezi

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