Çadırkentlerde salgın başlayabilir

Ankara Tabip Odası Başkanı Muharrem Baytemür, bölgede olası salgın hastalıklara dikkat çekerek “Çadırların büyük bölümü uygun kurulmamış durumda, zemin, mesafe, içinde yanan soba, hijyen, atık su, kanalizasyon açısından uygun değil. O nedenle her an her çadırkentte, her ilimizde bir enfeksiyon ve salgın olma ihtimali var. Binaların büyük bölümü eski bina, ciddi düzeyde asbest kullanılmış ve buna ilişkin önlem yok” dedi.

Deprem bölgesinde uzun süre enkazlarda arama kurtarma çalışması yapan kişilerde bir akciğer hastalığı olan ‘Sarkoidoz’ görülebileceği uyarısında bulunan Prof. Dr. Şevket Özkaya ise, “Enkaz partiküllerine maruz kalan bu vatandaşlarımızın uzun dönemde öksürük, nefes darlığı, halsizlik ve eklem ağrıları gibi şikayetleri olursa mutlaka doktora görünmeleri ve röntgen çekilmeleri gerekir” dedi. Haber Merkezi

