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17 EKİM 2022 PAZARTESİ - YIL: 53

Çevreci kaymakama büyük alkış

16 Ekim 2022, Pazar 20:30
Konya’nın Seydişehir ilçesi Kaymakamı Deniz Pişkin, işe bisikletle gidip gelerek çevreye duyarlı ve hareketli yaşam mesajı veriyor.

Bisiklete ilgisi çocukluğuna dayanan 45 yaşındaki Pişkin, hobisi olan bisikleti bir yıldır Kaymakam olarak görev yaptığı Seydişehir’de de ulaşım aracı olarak kullanıyor. Kaymakamlık makamına yaklaşık bir kilometre uzaklıktaki konutuna çoğunlukla makam aracı yerine bisikletiyle gidip gelen Pişkin, çevreye duyarlılığıyla da takdir topluyor.

Pişkin, bisiklet kullanmayı hayatı boyunca hep sevdiğini söyledi. Bu hobiyi “bisiklet şehri” Konya’da sürdürmekten memnuniyet duyduğu belirten Pişkin, “Daha önce çalıştığım bölgelerde zaman zaman coğrafyanın bisiklet kullanımına izin vermediğini, insanların isteseler de bisiklet imkanından mahrum kaldıklarını gördüm. Ama Seydişehir ve Konya bu anlamda bisiklet alışkanlığı için çok ideal yerler. Ova diyebileceğimiz geniş alanlar var. Şehir içi trafik ve coğrafya bu anlamda insanlara fırsat tanıyor.” ifadesini kullandı.

Pişkin, bisikletin de bir ulaşım aracı olduğunu, trafikteki diğer sürücülerin, motosikletlilere ve bisikletlilere karşı daha duyarlı ve nazik olmaları gerektiğini dile getirerek, şunları kaydetti: “Dünyanın mücadele ettiği iklim değişikliği, emisyon, karbon, sera gazı nedeniyle yaşadığımız çevresel sorunlarla mücadele hem şehir içi trafiğinin rahatlatılması hem de evrene zarar verici nitelikteki karbon emisyonunun azaltılması için bisikletin tercih edilebilir bir ulaşım aracı olduğunu düşünüyorum. Bisiklet gerçek manada çevre dostu bir ulaşım aracıdır. Yaygınlaştırılması, gündelik hayatın içinde daha çok yer tutması gerekiyor.”

AA

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