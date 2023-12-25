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25 ARALIK 2023 PAZARTESİ - YIL: 54

Cezaevlerinde 552 bebek var

25 Aralık 2023, Pazartesi 12:34
Muğla Milletvekili Gizem Özcan 0-6 yaş arası 552 çocuğun anneleriyle birlikte cezaevinde olduğunu kaydetti.

CHP Muğla Milletvekili Gizem Özcan’ın cezaevlerinde kalmak zorunda olan çocukların durumuyla ilgili sorusuna Adalet Bakanlığı’ndan cevap geldi.

Annesiyle birlikte cezaevinde kalan 0-6 yaş grubundaki çocukların tam sayısını öğrenmek isteyen Özcan, cezası olan annelerin elektronik kelepçe gibi yöntemlerden yararlandırılmasının düşünülüp düşünülmediğini ve hem annesi hem babası tutuklu olan çocukların annelerinin tutuksuz yargılanması için bir çalışma yapılıp yapılmayacağını sordu.

Gizem Özcan’a verilen yanıtta cezaevlerinde kalan 0-6 yaş grubu çocuk sayısının 552 olduğu belirtilirken “Psikososyal yardım servisleri tarafından kurum içinde ve kurum dışında çocukların gelişimine destek olmak amacıyla anne ve çocuklara yönelik çalışmalar gerçekleştirilmektedir” denildi. Her bir çocuğunu iaşe bedelinin yetişkin bir hükümlünün 1 buçuk katı ve 75 TL olduğu belirtilen cevapta çocuk yatağı, bezi, süt ve biberon gibi ihtiyaçların genel bütçeden temin edildiği kaydedildi. Anne ve çocukların birlikte yaşayabileceği 48 anne - çocuk kapasiteli dört adet müstakil kadın ceza infaz kurumu bulunduğu ifade edilen cevapta 7 ceza infaz kurumunda da çocuk dostu alanlar oluşturulduğu belirtildi. Cevapta ayrıca cezaevlerinde anneleriyle kalan çocukların 12 anaokulu, 18 anaokulu şubesi ve 70 oyun alanından ücretsiz olarak faydalandırıldığı kaydedildi.

Haber Merkezi

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