Cihaz eksikliği hekimlere ‘şiddet’ olarak dönüyor

Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası (SES) Ankara Şube Başkanı Kubilay Yalçınkaya, hastanelerdeki personel, donanım ve cihaz eksikliği hekimlere şiddet olarak döndüğünü dikkat çekti.

Sağlıkta şiddet artarak devam ediyor Yalçınkaya, Malpraktist (hatalı tıbbi uygulama) durumunda hekim dışı sağlık çalışanlarının tazminatlarını kendilerinin ödediğini kaydetti. Cumhuriyet’tin haberine göre Yalçınkaya, “Sağlık sistemindeki bozukluğun faturasını tazminat şeklinde maddi olarak ödeyen sağlıkçılar bazen de bunu canıyla ödeyebiliyor. Hasta yakını, sistemden kaynaklı sorunu bilmiyor. Sorunun bizden kaynaklandığını düşünüyor. Bu da sağlıkçılara yönelik şiddete neden oluyor” dedi. Haber Merkezi

Okunma Sayısı: 288

YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.