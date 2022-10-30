Çocuk, anneden önce plastikle tanışıyor

Çevre Bilincini Geliştirme Derneği Başkanı Prof. Dr. Hamdi Temel, plastik kirliliğine dikkat çekerek, “Çocuk daha annesiyle tanışmadan önce mikroplastiklerle tanışıyor” dedi.

Yozgat Bozok Üniversitesi Tıp Fakültesi’nde Tıbbi Farmakoloji Anabilim Dalı Başkanlığı görevini de yürüten Çevre Bilincini Geliştirme Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Hamdi Temel, plastik kirliliğin küresel iklime etkisinin bilimsel makalelerde ispatlandığını, tüm dünyanın plastik atıklarla mücadele etmesi gerektiğinin altını çizdi. Bol miktarda musluk sularında, yemek tuzlarında, balıklarda, diğer plastik ile kaplanmış yiyeceklerde bol miktarda mikroplastiklerin insan vücuduna girdiğini aktaran Temel, bu kirliliğin ileride ne çok daha ciddi sorunlar oluşturabileceğine vurgu yaptı.

Dünya mikroplastik kirliliğine dönüşüyor

Prof. Dr. Temel, dünyanın bir mikroplastik kirliliğine dönüştüğü uyarısında bulundu. “Soluduğumuz havada bile mikroplastikler var. Gönüllü olarak bu plastik kirliliği ile mücadele etmez isek yarınlarımız büyük tehlike altındadır” diyen Temel, açıklamasında şunları kaydetti: “Bakıyorsunuz anne karnında plasentadaki bebeklerde mikro plastikler tespit edilmiş. Bu ne demektir biliyor musunuz? Yani çocuk daha annesiyle tanışmadan önce mikroplastiklere tanışıyor. Bakıyorsunuz anne sütünde mikro plastikler tespit edilmiş, insan dışkısında mikro plastikler tespit edilmiş ve daha da vahimine doğru geliyoruz. Bakın akciğerlerde de mikro plastikler tespit edilmiş. Bu akciğerlerinde mikroplastik tespit edilmesi demek artık son nokta diyebiliriz. Çünkü soluduğumuz havada bile artık bu mikroplastikler var”

Yediklerimize, içtiklerimize dikkat edelim

PROF. Dr. Hamdi Temel, bu konuda kendilerinin bir çalışma yaptıklarını, bu çalışmanın da bir ilk olduğunu bildirdi. Temel bu çalışma sonucunu dünyanın önemli bir dergisinde yayınlatıp, konferanslarda da sunumunu yaptığını söyledi. Temel, yaptıkları bu çalışmada 5 tane kimyasal madde bulduklarını belirterek şunları söyledi: “Şu an artık tüm dünyadaki bilim adamları diyorlar ki; biz yediklerimize, içtiklerimize dikkat etmemiz lazım. Çünkü bir alışverişe gittiğiniz zaman artık her şey plastik ile hapsedildiğini görüyorsunuz. Yani bu hapsedilme plastiklerin durduğu yerde durmadığını artık çalışmalarda görüyoruz”

Yozgat - anka