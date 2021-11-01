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1 KASIM 2021 PAZARTESİ - YIL: 52

Çocuk Gelişiminde Nebevi Metotlar

01 Kasım 2021, Pazartesi
Bizim Aile Dergisi 382. Ekim sayısında, “Çocuk Gelişiminde Nebevî Metotlar” kapak başlığıyla çıktı.

HABER: Kübra Örnek Korkmaz
kubraornek@yeniasya.com.tr

Aylık kadın aile dergisi Bizim Aile, yeni sayısında Peygamberimizin (asm) eğitim metotlarına dikkat çekiyor. Şefkat, sabır ve hoşgörüye dayanan Nebevî eğitim metotlarının, çocuk gelişiminde uygulanmasının daha öğretici olacağını söylüyor. İstifadeniz bol olsun. İyi okumalar.

Arkadaşım diyabet

Esmanur Adıbelli, kapak dosyamızda “Çocuk gelişiminde Nebevî metotlar”ı anlatıyor. Dünya Diyabet Haftası yaklaşırken, Hemşire Zeynep Toprak, Sağlık sayfamızda “Arkadaşım diyabet”, Diyetisyen Meryem Ünlü, “Diyabet ve beslenme”, Fizyoterapist Mine Arslan ise, Spor sayfamızda “Diyabet ve egzersiz” yazılarıyla farkındalık oluşturuyor.

Geri dönüştürülemeyen ürünlere dikkat!

Öğrenci Diyetisyen Nurbahar Salihoğlu, Beslenme sayfamızda “Kış sofralarının vazgeçilmezi: Kuru baklagiller ve nice faydası”ndan bahsediyor. Çevre Mühendisi Elmas Zeynep Salihoğlu, Geri Dönüşüm sayfamızda günlük hayatta sık sık kullandığımız ancak geri dönüştürülemeyen ürünleri anlatıyor. Birbirinden renkli diğer sayfalarımızı da okumadan geçmeyelim. Balkabağı köftesi tarifinin verildiği Lezzetli Tarifler, Paspas yapımının anlatıldığı El Emeğim, Mutfak Kitaplığı, Hanımlar Rehberi’nin ele alındığı Kitaplığımızdan, her ay olduğu gibi, Esma-i Hüsna, Cevşen-ül Kebir’den duâlar, Bulmaca ve diğer bütün sayfalar sizleri bekliyor. 

Okunma Sayısı: 199
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