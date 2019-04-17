Çocuk gelişiminde süt önemli

Gıda Mühendisi Derya Kaya Bulut, “Sağlıklı kemik ve diş gelişimi için kalsiyum, fosfor ve D vitamininin yeterli miktarda tüketilmesi gerekir vebu besin ögelerinin hepsi süt ve süt ürünlerinde bir arada mevcuttur” diyor.

Çocukluktan itibaren yeterli miktarda süt tüketilmesi, sadece kemik ve diş gelişimi açısından değil, ileriki yaşlarda ortaya çıkabilecek osteoporoz (kemik erimesi) hastalığına karşı koruma sağlaması açısından da önemli. Sağlıklı çocuklar yetiştirmek için çocuklarda süt tüketiminin önemiyle ilgili açıklamalarda bulunan Kaya Çiftliği Gıda Mühendisi Derya Kaya Bulut, “Sağlıklı beslenme alışkanlıkları çocukların büyüme ve gelişmesini etkileyen en önemli faktörlerin başında gelir. Sağlıklı kemik ve diş gelişimi için kalsiyum, fosfor ve D vitaminin yeterli miktarda tüketilmesi gerekir ve bu besin ögelerinin hepsi süt ve süt ürünlerinde bir arada mevcuttur” diyor.

HER GÜN İKİ BARDAK SÜT İÇİN

“Kemik gelişimi yirmili yaşlara kadar tamamlanır. Çocuklarda yetersiz kalsiyum alımı büyümeyi ve boy uzamasını etkiler. Yapılan çalışmalarda yeterli süt ve süt ürünü tüketen çocuklarla hiç tüketmeyen çocukların boy uzaması arasında ciddî farklar olduğu ispatlanmıştır” diyen Bulut, çocukların ortalama günlük üç-dört porsiyon aralığında süt ve süt ürünleri tüketmeleri gerektiğini söylüyor. “Okul çağındaki çocukların her gün iki su bardağı süt veya 250 gram kadar yoğurt, bir-iki dilim beyaz peynir veya peynir grupları tüketmesi, günlük kalsiyum ihtiyacını karşılamaktadır” diyen Bulut, sütün aşırı tüketiminin ise tek tip beslenmeye yol açıp çocuğun diğer gıdaları tüketmesini engelleyebileceği konusunda da aileleri uyarıyor.

ENFEKSİYONLARA KARŞI DİRENÇ GÖSTERİYOR

Derya Kaya Bulut, süt ürünlerini çocukların günlük beslenmesinin bir parçası haline getirmek için beş önemli sebebi de şu şekilde sıralıyor: Süt ve süt ürünleri kemiklerin güçlü kalmasını sağlıyor. Boy uzaması ve kemik gelişiminde büyük önem taşıyor. Enfeksiyonlara karşı vücuda direnç veriyor. Diş çürüklerine karşı koruma sağlıyor. Yeterli süt tüketiminin olmaması durumunda ileriki yaşlarda ortaya çıkabilecek osteoporoz hastalığı ve kemiklerde kırılma riski artıyor.

MUSA AYDIN - İSTANBUL