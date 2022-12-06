Çocuk yoğum bakımları doldu

Uzmanlar, son dönemlerde artan viral enfeksiyona karşı uyarılarda bulundu.

Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi (ZBEÜ) Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. İbrahim Etem Pişkin, yataklı çocuk servisleri ile yoğun bakımlarda artış olduğunu söyledi. Prof. Dr. Pişkin, çocuklarda halsizlik, bitkinlik ve eklem ağrısına dikkati çekti.

‘OKULA GİTMEMELERİ VE MASKE KULLANMALARI GEREKİYOR



“Son dönemde viral enfeksiyonlarda belirgin artış görüyoruz” diyen Prof. Dr. Etem Pişkin şunlara dikkat çekti:

“İnfluenza ve rinovirüs için de maske koruyucu. O yüzden mutlaka okullarda maske kullanmayı öneriyorum. Yine toplumda da Covid-19’da yaptığımız gibi maske önlemlerimizi artırmayı öneriyorum. Yataklı çocuk servisleri ile yoğun bakımlarda artış olduğunu kaydeden Prof. Dr. Pişkin, “Şu anda influenza ve rinovirüsten hatta RSV’den dolayı servisimizde belirgin bir artış var. Neredeyse servisimiz tam doluluk oranıyla çalışıyor. Yoğun bakımlarımızda gene artış görüyoruz. Hasta sayısı, gün geçtikçe artıyor. O yüzden mümkün olduğunca bu hastalık semptomları gösteren çocuklarımızın izole olmaları, okula gitmemeleri ve maske kullanmaları gerekiyor” dedi.

Haber Merkezi