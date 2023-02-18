Çocuklar sakinleşsin diye ilaç veriyoruz

Depremin büyük yıkıma neden olduğu Hatay’da yardım çağrıları devam ediyor.

Çok sayıda kişi henüz yardımların kendilerine ulaşmadığını söylüyor. İskenderun’da gönüllüler tarafından oluşturulan yardım koordinasyon merkezinden bu çağrılara yanıt veriliyor. Depremin olduğu günden bu yana 12 gündür torunlarıyla birlikte arabada yaşayan Senem Akbulut, “Torunlarımızı düşünüyoruz. Amacımız çocuklarımızın karnını doyurmak. Çocuklara sakinleşsinler diye ilaç veriyoruz” diyor. Eğitim Sen İstanbul 2 No’lu Şube Başkanı Çayan Çalık, şöyle söylüyor: “Çok acı verici bir manzara. Kent merkezi tamamen yıkılmış. Yaşanan trajedinin sorumluları mutlaka hesap vermesi gerekiyor. Burada çadır, ısıtıcı problemleri devam ediyor. Yatalak insanların yaşadığı sorunları var. Çocukların ihtiyaçlarının giderilebileceği bir organizasyona ihtiyaç var.”

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