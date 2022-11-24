Çocuklar sosyal medya travmasıyla karşı karşıya

Prof. Osman Müftüoğlu: “Gerekli tedbirler hemen alınmazsa, çocuklar ve ergenler ciddi bir sosyal medya travmasıyla karşı karşıya” uyarısında bulundu.

Hürriyet yazarı Prof. Dr. Osman Müftüoğlu, bilinçsiz sosyal medya kullanımının insanlar üzerindeki olumsuz etkisine dikkat çektiği yazısında, “Sosyal medyada yapılan paylaşımlar özellikle ‘sorunlu sosyal medya kullanımı’ söz konusu olduğunda sadece biz büyüklerin uykularını kaçırmıyor, belleklerini bozmuyor, tansiyonlarını yükseltmiyor, öncelikle ve özellikle çocuk ve gençlerimizin ruh sağlıklarında derin travmalara yol açabiliyor” dedi. “Eğer gerekli tedbirler süratle alınmazsa, özellikle çocuklar ve ergenler ciddi bir sosyal medya tehdidi/travmasıyla karşı karşıya” diyen Müftüoğlu, şu ifadeleri kullandı:

Kaygı, depresif belirtiler ve stres

“Birçok bilimsel çalışma sosyal medyanın (TikTok, Facebook, Instagram, Twitter), yoğun ve yanlış kullanımı neticesinde çocuk ve gençlerde giderek artan oranda ‘kaygı, depresif belirtiler ve stres’ ile alakalı ‘ruh sağlığı sorunları’nın arttığını, ‘yaşam memnuniyetinin azalıp benlik saygısının dibe vurduğunu’ neticede de ‘duygu durum bozuklukları ve depresyon’ sorunun neredeyse tavan yaptığını gösteriyor. Daha da önemlisi sosyal medyanın bilinçsiz ve aşırı kullanımının çocuk ve ergenlerde ‘intihar’ ile sonuçlanabilen ağır neticelere zemin hazırlayabileceği anlaşılıyor.”