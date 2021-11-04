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5 KASIM 2021 CUMA - YIL: 52

Çocuklara bilinçsiz vitamin kullandırılmamalı

04 Kasım 2021, Perşembe 22:15
Yalova Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Vefik Arıca, ailelerin çocukları için hekime danışmadan, ezbere bir şekilde vitamin alabildiğini belirterek, vitamin kullanımı için çocuğun önce hekim muayenesinden geçmesini, gerekli tetkikler yapıldıktan ve hangi vitamin eksikliği varsa tesbit edildikten sonra takviye alınmasını tavsiye etti.

Çocuk sağlığı ve hastalıkları uzmanı, aynı zamanda Argivit Uzman Kurulu’nda yer alan Prof. Dr. Arıca, vitamin ve mineral desteğinin bazen çocukluktan itibaren gerekebildiğini, özellikle mevsim geçişlerinde vitamin ihtiyaçlarının belli hastalıkları önlenmede mühim olduğunu ifade etti.

Vitaminlerin takviye şeklinde alınabildiği gibi bazı bitki ve meyvelerden de sağlanabildiklerini hatırlatan Arıca, özellikle A, B12, C, D vitaminleri ile demir, çinko ve diğer eser elementlerin bulunduğu vitaminlerin önemine dikkati çekti. Özellikle yağda eriyen A, D, E ve K vitamininin fazla alınması halinde ciddi sıkıntılar yaşanabileceğine dikkati çeken Arıca, “Bilinçsiz vitamin tüketiminde asıl problem çocuklar. Aileler, hiç kimseye sormadan, ezbere bir şekilde vitamin alabiliyor. Bizim için önemli olan, çocuk önce hekim muayenesinden geçecek, gerekli tetkikler yapılacak. Hangi vitamin eksikliği varsa onun takviyesinin yapılması gerekiyor. Aileye de bundan sonra görev düşüyor” dedi.

AA

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