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18 KASIM 2022 CUMA - YIL: 53

ÇOCUKLARA SU TASARRUFU EĞİTİMİ

18 Kasım 2022, Cuma 21:58
Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (ESKİ), çocuklara su tasarrufu ve suyun önemine ilişkin eğitim verdi.

ESKİ Genel Müdürlüğü Halkla İlişkiler Birimi; Ya-Pa Anaokulu, Bahar Çocuk Evi, Atlı Karınca Kreş Anaokulu ve Ata Yıldız Anaokulu’nda eğitim gören 158 öğrenciye suyun önemi, bilinçli su tüketimi ve su tasarrufu eğitimi verdi. Eğitim sırasında yapılan basit filtre deneyi ile suyun arıtılmasını gözlemleyen çocuklar, suyun çeşmeye ulaşana kadar geçtiği aşamalar hakkında da bilgi sahibi oldu.

Eskişehir - anka

 

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