Çocuklara yardım gerek

Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu (UNICEF) yayınladığı son raporda, COVID-19 salgını, iklime bağlı tabii afetler, devam eden savaş ve çatışmaların Avrupa ile Orta Asya’daki çocuklar arasındaki eşitsizliklerin giderek daha da derinleştirdiğini açıkladı.

UNICEF, Avrupa ve Orta Asya’da yoksulluk riski altındaki erkek ve kız çocuklarına daha güçlü küresel destek verilmesi gerektiğini belirtti. Raporda, Avrupa ve Orta Asya’daki çocuk yoksulluğunu azaltmak için ülkelere nakit yardım programları da dahil olmak üzere sosyal koruma sistemlerini genişletmeye ve güçlendirmeye çağırısında bulunuldu. Yine rapora göre, küresel krizlerin çocukların duygusal ve zihinsel sağlığını da etkilediği, çocuk intiharlarının Avrupa bölgesindeki yüksek gelirli ülkelerde ikinci önde gelen ölüm nedeni olduğu kaydedildi. Haber Merkezi

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