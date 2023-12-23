Çocuklarda “RSV” vakaları arttı

Ankara Etlik Şehir Hastanesi Çocuk Enfeksiyon Hastalıkları Uzmanı Doç. Dr. Ayşe Kaman, çocuklarda mevsimsel etkiyle üst solunum yolu enfeksiyonlarında artış yaşandığını ve en sık, özellikle 0-2 yaş aralığındaki bebekler açısından risk oluşturan Respiratuar Sinsityal Virüsle (RSV) karşılaştıklarını bildirdi.

Kaman, “Her kış mevsiminde olduğu gibi bu dönemde de çocuklarda artan acil servis ve poliklinik başvurularıyla karşı karşıyayız. Havaların soğuması, çocukların kapalı alanlarda daha fazla kalmasıyla birlikte özellikle üst solunum yolu enfeksiyonlarında artış görüyoruz. RSV, özellikle 2 yaşın altındaki bebekler açısından yüksek riskli bir hastalık. Enfeksiyonlara karşı en iyi korunma yöntemi sağlıklı, dengeli beslenme ve uykudur. Bu bağışıklık sisteminin güçlenmesini sağlar.” dedi. AA

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