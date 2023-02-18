Çocukların da yas tutmasına izin verin

Akdeniz Üniversitesi Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı Hastalıkları Ana Bilim Dalı Başkanı Doç. Dr. Serhat Nasıroğlu, çocuk sevdiği bir yakınını kaybettiğinde uygun dille bunu anlatarak, aileyle yasını tutmasına izin verilmesi gerektiğini bildirdi.

Bu süreçte çocuğun yaşadığı duyguları anlatmasına fırsat verilmesini öneren Nasıroğlu, “Düşünce ve duygularını anlatmaları için zorlayıcı olmadan teşvik edici ve sabırlı olunması gerekiyor. Çocuk sevdiği bir yakınını kaybetmişse ölümü gizlemeden sevdiği bir kişi tarafından durum kendisine anlatılsın ve sizinle birlikte yasını yaşamasına izin verin.” ifadesini kullandı.

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