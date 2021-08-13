Çocukların salgından ölme riski milyonda 2

İzmir Barosu, İzmir Tabip Odası, Eğitim-Sen İzmir şubeleri ve Veli-Der İzmir şubeleri, “Eğitim Haktır” sloganıyla basın toplantısı düzenleyip; hükümete “okulları bir an önce açın” çağrısı yaptı.

Alış veriş merkezleri açıkken okulların kapalı durmasının trajikomik olduğunu vurgulayan İzmir Tabip Odası Başkanı Op. Dr. Lütfi Çamlı, şunları söyledi: “Ülkemizde şu anda yaklaşık 24 milyon çocuk ve gencimiz 1,5 senedir okullarından uzaktalar, eğitim alamıyorlar. Türkiye bu süreçte okullarını en uzun süreli kapalı tutan ülkelerden biri” Çamlı, bir an önce okullarda tüm tedbirlerin alınıp yüz yüze eğitime geçilmesi gerektiğini belirtirken, şöyle konuştu: “Aksi halde çocuklarımızın eğitimi ciddî ölçüde aksayacak ve fırsat eşitsizliğinin getirdiği kayıplar ve sosyo-ekonomik gruplar arasındaki uçurum daha da belirginleşecek. Okulların kapatılması, bir salgında yapılması gereken son şeydir ve bu salgında ilk açmamız gereken yapı eğitimdir. Çünkü küresel salgın boyunca okullarını açık bırakan ülkelerden elde edilen verilere bakıldığında, okulların kapanması covid salgınına herhangi bir etkisinin olmadığını gösteriyor. Çocukların bu salgında ölme riski milyonda 2. Yani o çocuğun trafik kazasında ölme ihtimalinden daha az”

İzmir - anka