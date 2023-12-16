Çocukların yüzde 14’ü migren ile mücadele ediyor

Çocuk Nöroloji Uzmanı Doç. Dr. Semih Ayta, çocukların en az yüzde 10 - 14’ünde çocukluk çağı migreni görüldüğünü belirterek, “Ailede migren, araba tutma öyküsü varsa, çocuk sıkıntıyla alnını, başını tutuyor, yaptığı aktiviteyi bırakıyor, buna bulantı da eşlik ediyorsa bunun migren olma ihtimali yüksektir.” dedi.

Türk Nöroloji Derneği Çocuk ve Ergen Nörolojisi Çalışma Grubu uzmanlarından,Ayta, “Ülkemizde 0-18 yaş grubu çocuk nüfusunu dikkate aldığımızda, en az yüzde 10 - yüzde 14 arasında çocukluk çağı migreni var. Örneğin, 3 yaşında bir çocuk ‘başım ağrıyor’ diyemez, derdini anlatıp, bu ağrıyı tanımlayamaz. Ancak çok sevdiği bir oyunu bırakıp, bir kenara çekiliyor, başını tutuyorsa, midesi bulanıyorsa ve sonrasında da uyukluyorsa bu migren için önemli bir belirtidir. “ ifadesini kullandı. AA

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