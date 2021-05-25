"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
25 MAYIS 2021 SALI - YIL: 52

Çok sayıda ülkenin sağlık sistemi çökme noktasında!

25 Mayıs 2021, Salı 16:45
Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle artan vaka sayısı birçok ülkede tıbbi oksijen kıtlığına yol açarak sağlık sistemini tehdit ediyor.

The Guardian'ın haberine göre, Londra merkezli haber kuruluşu "The Bureau of Investigative Journalism" tarafından küresel sağlık kuruluşları Clinton Health Access Initiative (CHAI), The Every Breath Counts Coalition ve The PATH'dan elde edilen veriler değerlendirildi.

Söz konusu veriler, dünya genelinde hangi ülkelerin salgın sürecinde daha çok tıbbi oksijene ihtiyaç duyduğunu belirlemek için değerlendirmeye alındı.

Çalışma kapsamında son bir ayda tıbbi oksijen ihtiyacında en hızlı artış görülen 19 ülkenin sağlık sistemlerinin çökme riski ile karşı karşıya olduğu ortaya kondu.

Oksijen ihtiyacı marttan bu yana en az yüzde 20 artan ve nüfusunun yüzde 20'sinden azı aşılanmış ülkeler risk grubunda yer alıyor.

Çalışma Nepal, İran ve Güney Afrika’nın artan Kovid-19 vaka sayıları nedeniyle oksijen kıtlığı yaşama riski ile en çok karşı karşıya kalan ülkeler arasında olduğunu gösterdi.

Nepal'de tıbbi oksijen talebinin son bir ayda 100 kat arttığını ortaya koyan çalışmada, Hindistan, Arjantin, Filipinler, Malezya, Pakistan, Kosta Rika ve Ekvador'un da sağlık sistemlerinin çökme tehdidi ile karşı karşıya olduğunun altı çizildi.

Daha küçük oranda oksijen ihtiyacının da sağlık sistemleri yeteri kadar gelişmemiş Nijerya, Malavi, Etiyopya ve Zimbabve gibi ülkelerde ve Laos'ta daha ciddi sorunlara yol açabileceği belirtildi.

Söz konusu ülkelerde Kovid-19 salgını öncesinde de tıbbi oksijen kıtlığı olduğu ancak vaka sayıları nedeniyle artan ihtiyacın sağlık sistemlerini tehdit ettiği kaydedildi.

Çalışmaya göre, salgında ikinci dalganın yaşandığı Hindistan'da tıbbi oksijen ihtiyacı mayısta bir önceki aya kıyasla tam 14 kat arttı.

Uzmanlar, artan talebi karşılamak için Hindistan'ın yerli üretim tıbbi oksijen malzemesinin ihracatını durdurmasının, Hindistan’dan malzeme ithalatı yapan komşuları Nepal, Bangladeş, Sri Lanka ve Myanmar’ın sağlık sistemlerini kötü yönde etkileyeceğine dikkat çekti.

Öte yandan, artan oksijen ihtiyacını karşılamak için bazı ülkelerin sıvı oksijen üreten şirketlerden alım yapmak istediği kaydedildi.

Çalışma kapsamında, bazı ülkelerde yerli üretim tüm sıvı oksijenin hastanelere yönlendirilmesi halinde dahi kıtlık yaşanacağı ortaya kondu.

AA

Okunma Sayısı: 172
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Avrupa, Belarus üzerinden uçmuyor

    Çok sayıda ülkenin sağlık sistemi çökme noktasında!

    Dünya aşılanıyor: Türkiye'de ve dünya genelinde son durum?

    1 saniyeden kısa sürede koronavirüsü tespit edebiliyor

    61 yıldır çıkmayan kara leke: 27 Mayıs! - Aydınlı hemşerileri Menderes'i ve o acı günleri anlattı

    UEFA Avrupa Ligi kupası sahibini bekliyor

    Mescid-i Aksa'da ''baskın'' tahriği sıklaştı

    Salgının çok ağır seyrettiği Hindistan'da şimdi de kasırga alarmı

    NATO'dan AB'nin Belarus kararlarına ilişkin ilk değerlendirme

    592 kişiden sadece 7 kişiye izin çıktı: İran'da cumhurbaşkanlığı seçimine doğru...

    Mali'de hareketli saatler... Büyükelçilik Mali'deki Türk vatandaşlarını uyardı!

    Avrupa Birliği, Belarus'a hava sahasını kullandırmayacak

    Çürümüşlüğün resmi

    Doğal alan kaybı alarm veriyor

    AKP’den düşen oy itirafı

    'İddialar soruşturulmalıdır!'

    Binlerce Filistinli hala evlerine dönemedi

    Hangi ilde ne kadar aşı uygulandı?

    Şehit Eyyüp Gergin dualarla ebedi yolculuğuna uğurlandı

    Türkiye'de 7 bin 523 yeni Kovid-19 vakası

    En Çok Okunanlar

    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    ANAP gibi
    Faruk ÇAKIR

    Beraber bozuldunuz siz o yollarda
    Genel

    Çürümüşlüğün resmi
    Süleyman KÖSMENE

    Şevval ayında kaza orucu
    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    Ahmet BATTAL

    Yuvaya dönüş bayramı-2
    Ali FERŞADOĞLU

    Azgınlığımızın cezası: Korona ve kuraklık
    Osman ZENGİN

    Hepimiz öleceğiz be Osman...
    Cevher İLHAN

    Salgında algı operasyonunun akıbeti
    Genel

    Mali'de hareketli saatler... Büyükelçilik Mali'deki Türk vatandaşlarını uyardı!

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2021, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.