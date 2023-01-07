Covid-19 ile yaşamayı öğrendik

Son dönemde artış yaşanan grip vakaları ile ilgili değerlendirmelerde bulunan Prof. Dr. Tevfik Özlü, Covid-19’un diğer solunum yolu virüsleri ile aşağı yukarı benzer bir döngüye girdiğini belirtti.

Prof. Dr. Özlü, “Covid-19, diğer solunum yolu virüsleri ile aşağı yukarı benzer bir döngüye girdi. Artık sıradanlaştı. Nasıl ki biz önceden beri hep özellikle kış mevsimlerinde influenza, parainfluenza, RSV gibi virüslerle solunumsal hastalıklara yakalanıyoruz toplumsal olarak böyle bir salgın kuzey yarım küre ülkelerinde var. Covid de bunlar arasına girmiş durumda. Ama artık 2020’deki 2021’teki virüs bu virüs kendini değiştirdi, bizimle yaşamayı öğrendi. Şimdi bizi çok hastalandırmadan bizimle beraber yaşıyor. Biz de onunla yaşamayı öğrendik” diye konuştu. Haber Merkezi

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