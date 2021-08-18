'Covid-19 ölümleri 110 bini aştı'

Prof. Dr. Onur Başer’in iller arasında son üç yıldaki ölüm sayılarını karşılaştırarak yaptığı incelemeye göre, Covid-19 ölümleri resmî verilere göre 53 bin civarında olsa da gerçek rakam 110 bini aşmış durumda.

DW Türkçe’nin haberine göre, Türkiye’de resmî olarak ilk Covid-19 kaynaklı ölümün gerçekleştiği 17 Mart 2020’den bu yana bir buçuk yıl geçti. Sağlık Bakanlığı verilerine göre, bu süre içinde Covid-19’a yakalananların sayısı 6 milyonu aşarken, Covid-19 sebebiyle vefat edenlerin sayısı ise 53 bine ulaştı. Ancak konuya ilişkin yapılan akademik çalışmalara göre, gerçek vefat sayısı, resmî rakamları ikiye katlamış durumda. Türkiye’deki Covid-19 ölümleri üzerine yaptığı son çalışmanın sonuçlarını ilk kez anlatan MEF Üniversitesi İktisat Bölümü Başkanı Prof. Dr. Onur Başer’e göre, 17 Mart 2020-1 Ağustos 2021 tarihleri arasında Covid-19 kaynaklı gerçek vefat sayısı 112 bin 224’e ulaştı. Prof. Dr. Başer tarafından yapılan çalışma kapsamında, daha önce Health Policy Dergisi’nde yayımladığı akademik makalesinde kullandığı metotlar kullanılarak ölüm verilerine ulaşılamayan illerdeki yaş, cinsiyet, eğitim düzeyi gibi veriler diğer iller ile eşleştirildi ve tahmini fazla ölüm oranları hesaplandı.

Okunma Sayısı: 157

YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.